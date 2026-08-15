El éxito de Asturias en la gestión de ayudas energéticas al turismo: alrededor del 99% de los fondos han sido ejecutados, lo contrario al resto de España

Asturias logró transformar en inversiones prácticamente la totalidad de los fondos europeos destinados a mejorar la eficiencia energética y la economía circular de sus empresas turísticas. De los 11,2 millones de euros movilizados por el Principado, 11,05 millones acabaron financiando actuaciones en 230 establecimientos, un grado de ejecución próximo al 99% que contrasta con las dificultades que ha encontrado el programa en otras comunidades autónomas, muy lejos de tales cifras. Ahora toca revisar el programa y su grado de ejecución, para devolver a la UE lo que no haya podido gastarse. El Principado, que en otras inversiones con fondos europeos sí está teniendo problemas para ejecutarlos a tiempo, comenzó a repartir el dinero en este caso en septiembre del año pasado.

«Asturias es una de las regiones que mejor lo gestionó», asegura el presidente de Hotelería de España, José Luis Álvarez Almeida, anteriormente líder de la patronal regional y encargado de la gestión inicial de los fondos. Almeida atribuye el resultado a la colaboración entre el Gobierno regional y el propio sector. «Hubo una vicepresidenta (Gimena Llamedo) y una viceconsejera (Lara Martínez) que llamaron al sector, nos pusimos a trabajar mano a mano y fuimos a recorrer Asturias. Funcionó porque hubo colaboración público-privada», señala.

Fondos Next Generation

Las ayudas formaban parte del programa estatal de eficiencia energética y economía circular para empresas turísticas financiado con fondos Next Generation. El Gobierno distribuyó a las comunidades autónomas 170 millones de euros en 2022 y añadió posteriormente otros 119,6 millones con cargo a 2023, lo que elevó los créditos territoriales vinculados a estas líneas hasta 289,6 millones. Asturias recibió 6,63 millones en el primer reparto y otros 4,66 millones en el segundo.

El resultado final del Principado fue de 230 empresas beneficiarias repartidas por más de 40 concejos, frente a las 133 inicialmente previstas como objetivo para Asturias por el Ministerio de Industria y Turismo. La restauración absorbió cerca del 68% de la financiación concedida, mientras que los hoteles concentraron casi un 23%. Las subvenciones financiaron actuaciones de ahorro energético, energías renovables, sustitución de equipamientos, mejoras en instalaciones y proyectos de economía circular.

Del montante, poco habrá que devolver desde Asturias gracias a la eficaz gestión del programa, que contrasta con los problemas para ejecutar fondos europeos que el Gobierno regional está teniendo en otros ámbitos. "Son cantidades bajas, simbólicas", apunta Almeida. "Por ejemplo, para mi negocio pedimos 68.000 euros. Y fue todo en orden, salvo una máquina que no llegó a tiempo para justificar y tuve que devolver los 8.000 de coste. Pero en general aquí funcionó a la perfeccion".

El presidente de Hostelería de España dibuja, sin embargo, un escenario muy diferente para el conjunto del país. Según sus cálculos, una parte importante de los fondos distribuidos a las autonomías podría terminar sin ejecutarse. «Igual se devuelve la mitad, unos 150 millones de euros», estima. Almeida responsabiliza de esta situación de las dificultades que encontraron algunas administraciones autonómicas para diseñar y tramitar unas convocatorias muy técnicas que combinaban política turística y eficiencia energética.

Cambios

El Gobierno central no ha hecho público el balance del grado de ejecución de tales ayudas hasta la fecha. Lo que es conocido es que la ejecución del programa obligó a introducir sucesivas modificaciones y ampliaciones de plazo. El Ministerio de Industria y Turismo prorrogó finalmente hasta el 30 de junio de 2026 la ejecución y justificación de los proyectos y, en febrero, Gobierno y comunidades volvieron a acordar medidas para simplificar y agilizar el cierre de los fondos europeos destinados al turismo.

En Asturias, la Administración autonómica también modificó durante la tramitación las condiciones inicialmente establecidas para facilitar que el dinero llegase a las empresas. El Principado simplificó documentación, flexibilizó requisitos, amplió plazos y permitió resolver los expedientes por lotes. La convocatoria llegó a recibir 561 solicitudes.

La experiencia de aquellas ayudas coincide ahora con la puesta en marcha de un nuevo programa estatal, aunque con un modelo diferente. El Ministerio de Industria y Turismo abrió el pasado 5 de agosto una línea de 15 millones de euros gestionada directamente por el Estado para que establecimientos de alojamiento y restauración sustituyan maquinaria y equipamientos por otros más eficientes. Las ayudas oscilan entre 5.000 y 11.000 euros por establecimiento y pueden solicitarse hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito.

La nueva convocatoria fue precisamente presentada en Asturias durante la Feria Internacional de Muestras, en un acto en el que participaron la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el propio Álvarez Almeida.