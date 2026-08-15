El Gobierno central carga contra las regiones que facilitan el desembarco de universidades privadas: "Hay que impedir esta locura de privatización salvaje"

Las universidades privadas ya son una realidad inminente en Asturias. La Nebrija desembarcará en apenas 15 días. Lo hará en Avilés con el Grado de Enfermería. Lo mismo ocurre con la Universidad Alfonso X El Sabio, que operará también desde septiembre en el Calatrava, en Oviedo. Ambas lo harán como centros adscritos, es decir, dependientes de sus respectivas sedes en Madrid. Ese es el mismo método que usará la tercera universidad privada con intención de asentarse en la región: la Universidad Europea, que lo hará en Gijón a partir del curso 2026-2027 y que ya cuenta con el visto bueno del Principado.

Un estreno de estas instituciones privadas en la región que ahora coincide con las declaraciones de la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que este viernes anunció que el Gobierno central lanzará en septiembre una propuesta en materia universitaria con el objetivo de "impedir esta locura de privatización salvaje que están haciendo algunas comunidades autónomas".

Según avanzó Morant, el proyecto irá "un poquito en la línea" de las declaraciones del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Julián Grande, quien pidió que los centros adscritos a las instituciones universitarias cuenten también con un informe vinculante de las agencias de calidad para su creación. Una medida que ya venía recogida en el real decreto aprobado en octubre de 2025 para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España y que podría dar un paso más en septiembre.

"Lo que tiene que quedar claro es que quien aprueba la creación de una nueva universidad pública o privada son las comunidades autónomas por ley", recalcó la Ministra en una entrevista concedida a "Europa Press". El Principado no ha querido manifestarse respecto a estas declaraciones, dado que prefiere esperar a conocer el contenido de la nueva medida, que será anunciada por Pedro Sánchez.

La Ministra indicó que durante los últimos 25 años "no se ha creado ninguna universidad pública en nuestros país", mientras que "se han creado prácticamente ya 30 universidades privadas". "En la última década no ha crecido más de un 2% las plazas que ofrecen las universidades públicas y ha crecido un 100% las plazas que ofrecen las privadas", agregó.

Esto, a juicio de Morant, denuestra que "los mismos gobiernos autonómicos que no están generando plazas y recursos en la pública son los que están generando una oferta alternativa, no complementaria". El Ejecutivo regional (del PSOE, al igual que el Gobierno de España) ha autorizado la llegada de tres universidades privadas en dos años.

"Hay familias que se endeudan bancariamente para poder pagar los estudios de sus hijos", advierte. Por eso, Morant denuncia que los gobiernos autonómicos que están aprobando la llegada de las privadas tienen una "clara intencionalidad de privatizar la universidad y de romper con ese ascensor social que es la universidad pública en nuestro país.