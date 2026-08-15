La juventud en el mercado laboral: solo tres de cada diez contratos firmados por jóvenes en 2025 fueron indefinidos

Asturias tiene hoy más jóvenes trabajando que hace cinco años y muchos menos en paro que una década atrás, pero la mejora de los indicadores laborales no ha conseguido despejar los obstáculos que dificultan su independencia. Según el informe sobre juventud y empleo elaborado por UGT Asturias, la elevada rotación, la temporalidad, la parcialidad y la sobrecualificación siguen condicionando la entrada de las nuevas generaciones al mercado laboral, mientras que el precio de la vivienda termina por neutralizar buena parte de las mejoras salariales.

La afiliación a la Seguridad Social entre los menores de 30 años ha pasado de rondar las 32.000 personas en 2020 a 45.753 al cierre de 2025, un incremento del 43% en cinco años. También se ha reducido considerablemente el desempleo. En diciembre del pasado ejercicio había 7.127 parados menores de 30 años y, entre los menores de 25, la tasa de paro se situó en el 24,14% en el segundo trimestre de 2026, muy lejos del 47,25% registrado en 2011.

UGT advierte, sin embargo, de que esa evolución es una "ilusión demográfica": Asturias tiene muchos menos jóvenes. Desde 2011, la población de entre 15 y 29 años se ha reducido en más de 41.400 personas.

A ello se suma una incorporación tardía al empleo. Solo el 31,89% de los asturianos de entre 16 y 24 años trabaja o busca activamente un puesto, 4,53 puntos menos que la media española. En este sentido, el sindicato señala que la mayoría permanece durante más tiempo dentro del sistema educativo, retrasando así su entrada al mercado de trabajo.

Mucha contratación, pero también mucha rotación

El principal problema que identifica UGT aparece al analizar la calidad del empleo generado. Durante 2025, los menores de 30 años firmaron 88.758 contratos, el 34,95% de toda la contratación de Asturias, pese a representar únicamente el 11,63% de los afiliados a la Seguridad Social. Es decir, cada persona joven firmó una media de 2,11 contratos al año.

De esos contratos, 61.753 fueron temporales y solo 27.005 indefinidos, situando la temporalidad en el 69,5%. Además, 35.799 contratos fueron a jornada parcial y otros 7.954 correspondieron a fijos discontinuos, frente a 45.005 a jornada completa.

Esta temporalidad, sin embargo, no está relacionada con una falta de formación. El 58% de los asturianos de entre 25 y 34 años tiene estudios superiores, por encima del 52,6% de la media española y del 44,1% europea. Sin embargo, el 32,45% de los ocupados de entre 16 y 25 años desempeña trabajos que exigen una cualificación inferior a la que posee.

Poniendo el foco en la actividad empresarial, los jóvenes menores de 30 años firmaron 17.198 contratos como camareros, 6.596 como vendedores, 4.291 como peones de industrias manufactureras, 3.745 en puestos de limpieza y 3.339 como monitores de actividades recreativas.

Todo ello se produce con el grave problema del relevo generacional de fondo. El Índice de Recambio alcanzó en 2025 el 190,37, lo que, según UGT, significa que "por cada dos trabajadores próximos a jubilarse existe aproximadamente un joven en edad de incorporarse al mercado laboral".

El problema de la vivienda

Según el informe, el problema laboral termina afectando directamente a la emancipación. La tasa de jóvenes de entre 16 y 29 años que reside fuera del hogar familiar se sitúa en el 16,7%. En este sentido, señalan que un joven que desee alquilar una vivienda en solitario debe destinar de media el 63,7% del salario neto, mientras que comprar una vivienda libre le exigiría el equivalente a 10,4 años de salario íntegro. Frente a esas cifras, el esfuerzo medio en vivienda de los asturianos se sitúa en el 28,2%.