Laviana cuenta los días para el Descenso Folklórico del Nalón

El Descenso Folklórico del Nalón ya calienta motores. Laviana cuenta los días para la celebración de una nueva edición de su fiesta más emblemática, que volverá a llenar de color y del mejor ambiente festivo las calles de la Pola el próximo sábado, 22 de agosto. Mientras tanto, el concejo vive hoy el día grande de las Fiestas del Otero. A las 12.30 horas actuará la Banda de Música de Laviana en el Kiosko de la Música, en la Avenida. Por la noche, lo hará la orquesta Assia como uno de los grandes atractivos de una jornada que reúne a vecinos y visitantes antes de dar paso al siguiente gran acontecimiento del verano.

El Descenso, Fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, volverá a convertir el Nalón en escenario de una celebración única. Las peñas exhibirán el trabajo realizado durante meses mediante originales embarcaciones artesanales que desfilarán por las calles de Pola de Laviana antes de surcar el río hasta el prau de La Chalana. Miles de personas volverán a congregarse para disfrutar de una cita en la que tradición, ingenio y humor se combinan para dar forma a uno de los eventos más representativos de l concejo y de la región.

Desfile de embarcaciones por las calles de Laviana / D. Orihuela

La programación comenzará el jueves, 20 de agosto, con el Regodón Llaviana, el festival que sirve de antesala y complemento al Descenso. El Parque de los Príncipes acogerá durante cuatro días conciertos, mercado de creadores, "foodtrucks" y actividades para todos los públicos. El cartel musical incluye actuaciones de agrupaciones como Comandante Twin, Muñeca Rusa, Afónica Naranjo, Mundo Chillón y A3, entre otras propuestas.

El viernes, día 21, tendrá lugar la presentación de las embarcaciones y un desfile por las calles de Pola de Laviana, un anticipo de la gran jornada del sábado. Será entonces cuando las peñas recorran el centro de la villa, camino del Nalón, para protagonizar el esperado descenso, que concluirá por la noche con la entrega de los premios en el recinto del Regodón, donde se conocerá la embarcación ganadora de la codiciada Sopera.

Agosto llegará a su fin con diferentes actividades en La Chalana: del 26 al 28, estará disponible un gran parque acuático hinchable y el día 29 se celebrará una gran gymkana. Para subir a La Chalana, los interesados podrán subirse en un tren turístico que saldrá desde el Intercambiador.

Con las Fiestas del Otero apurando sus últimos días y el ambiente festivo ya instalado en el concejo, Laviana afronta una intensa recta final del mes de agosto, en la que volverá a convertirse en uno de los principales focos festivos de Asturias gracias a un Descenso Folklórico del Nalón que cada año atrae a miles de visitantes.

Los interesados en consultar los programas al completo lo pueden hacer en la web www.ayto-laviana.es.