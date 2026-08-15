El Principado defiende su apuesta por deuda a tipo variable y achaca el crecimiento de costes al momento del mercado: el tipo fijo resultaría "aún más caro" a largo plazo, alega

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte en su último informe que la decisión del Principado de financiarse “en gran medida mediante préstamos a tipo variable” ha provocado que, pese a que la región esté consiguiendo reducir considerablemente el montante total de su deuda, los costes derivados de la misma se disparen en los últimos años. Sin embargo, el Gobierno asturiano defiende su estrategia como la "mejor opción" a largo plazo, independientemente de la coyuntura del momento en el mercado, y recuerda que el encarecimiento de los intereses responde a la subida generalizada de los tipos en los últimos años. Y agregan: “Si las nuevas operaciones se hubieran formalizado a tipo fijo el coste se habría incrementado en mayor medida”.

El Ejecutivo autonómico explica que, a la hora de contratar deuda, no toma como referencia únicamente las condiciones existentes en el momento de cerrar cada operación, sino el coste previsto durante toda su vigencia y la evolución esperada de los mercados. Esos análisis son los que han llevado al Principado en los últimos ejercicios a incrementar el peso de las operaciones a tipo variable, al considerar que “formalizar operaciones a tipo fijo es mucho más costoso”. Es decir, confían en que las evolución de los tipos en el mercado les compense.

Los datos del informe de Fedea revelan, no obstante, que la subida del coste de la deuda asturiana ha sido más que relevante. En 2022, el Principado pagó 53 millones de euros en intereses. Un año después ya eran 132 millones y la cifra subió aún más en 2024, hasta alcanzar los 164 millones. El año pasado, el Gobierno asturiano pagó 125 millones.

Si se pone el foco en el tipo medio, Asturias pasó del 1,3% en 2022 al 3,2% en 2025. Y las previsiones de Fedea, aunque con reservas por las fluctuaciones del mercado, apuntan a que el porcentaje seguirá aumentando, hasta situarse en el 4,4% en 2029. Esto supondrá una variación de 3,1 puntos porcentuales en ocho años.

Renovación de deuda en momento desfavorable

La Administración autonómica rechaza, sin embargo, que exista una relación directa entre el aumento del coste financiero y la mayor utilización de tipos variables. “La formalización a tipo variable no es la responsable del incremento de los intereses sino más bien todo lo contrario”, señalan en el Ejecutivo. Y dan una explicación respecto al repunte de su tipo medio en los últimos años: “Asturias ha tenido que renovar volúmenes importantes de deuda en momentos en la que la evolución de los tipos no era tan favorable, 2024 y 2025”.

Frente al coste de los intereses, en el Gobierno regional sacan pecho de sus buenos resultados financieros, que, en este caso, también salen reflejados en el informe de Fedea. Asturias mantiene “uno de los niveles de endeudamiento más bajos entre las comunidades de régimen común”. El Principado cerró 2025 con una deuda equivalente al 12,3% del PIB, la tercera menor, únicamente por detrás de Canarias, con un 10,8%, y Madrid, con un 11,3%.

Además, el porcentaje de deuda sobre el PIB se ha reducido durante cinco ejercicios consecutivos. En términos absolutos, el endeudamiento autonómico cayó en 350 millones en los dos últimos años contabilizados, desde los 4.243 millones de euros al cierre de 2023 (un 15% del PIB) hasta los 3.893 millones a 31 de diciembre de 2025 (un 12,3%). El Ejecutivo destaca también que Asturias se encuentra entre las pocas comunidades que cumplen el límite de deuda del 13% fijado por la normativa comunitaria.

En términos globales, el gasto en intereses que genera la deuda de las comunidades ha aumentado desde el 0,28% del PIB en 2022 hasta el 0,45% en 2025. Si consideramos las cifras en millones de euros, el gasto en intereses más que se duplica, al pasar de los 3.608 millones de euros en 2022 a 7.487 millones en 2025.