El Principado impulsa, a través de las Cámaras de Comercio, la profesionalización y la innovación de los cuidados de larga duración

El Gobierno asturiano destinará una nueva subvención a la formación de profesionales, la innovación y el asesoramiento a empresas del sector de los cuidados de larga duración y el envejecimiento activo. En concreto, el dinero servirá para desarrollar la tercera fase del Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (Cecoec), impulsado por las tres Cámaras de Comercio de Asturias.

Las ayudas, que ascenderán a un total de 200.000 euros, se distribuirán entre las tres entidades de acuerdo con las actuaciones previstas. La Cámara de Comercio de Oviedo recibirá 100.000 euros, la de Gijón contará con 66.666 y la de Avilés dispondrá de 33.333 euros.

Respecto a la formación de profesionales, a entidad cameral de Oviedo impartirá el curso telemático “Cuidando personas, acompañando vidas”, dirigido a profesionales del servicio de ayuda a domicilio. Además, ofrecerá formación semipresencial orientada a equipos directivos y personal técnico.

Por su parte, la Cámara de Gijón dará continuidad a los cursos del "Espacio Abierto Cecoec" y, junto con la Cámara de Avilés, colaborará para impartir la formación promovida por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Además, en Avilés también organizarán talleres para personas formadoras y una jornada teórico-práctica dirigida a profesionales de los cuidados.

En cuanto a la innovación, dese Oviedo pondrán en marcha el Observatorio Asturiano del Envejecimiento y la Economía Plateada, una herramienta que servirá para hacer análisis y prospectivas sobre el sector. En Gijón han preparado un encuentro estatal para profesionales y empresas vinculadas a la economía de los cuidados, mientras que Avilés continuará gestionando y actualizando el portal web de Cecoec.

La tercera vertiente de esta fase es el asesoramiento a empresas, con una nueva edición del programa “Liderar el cambio”.

“Cecoec se ha convertido en una pieza clave para transformar la forma de cuidar a las personas mayores en Asturias”, destacó el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, quien afirmó que esta tercera fase permitirá avanzar “hacia un modelo más humano, más profesional y mejor preparado para el futuro”.