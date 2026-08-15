"Sufrimos un infierno burocrático", claman los autónomos de Asturias

"Sufrimos un infierno burocrático y fiscal. Lo que en otro país se puede arreglar enviando cuatro papeles, aquí es dificilísimo. La Administración nos complica las cosas al máximo". Esta frase resume el sentir de los autónomos asturianos contactados por este periódico a raíz del informe, publicado por el colectivo ATA Asturias, que afirma que las obligaciones burocráticas les quitan una media de cuatro horas a la semana (226 horas en el conjunto del año). Ese tiempo que cada profesional dedica a esos trámites en lugar de a trabajar le impide ganar 3.390 euros al año.

Abraham Quilez, madrileño de 44 años, se afincó hace tres años en La Goleta (Piloña). Desde allí trabaja de forma remota en su negocio, dedicado al asesoramiento en ventas a otras empresas y a cursos de desarrollo personal para el colectivo LGTB+.

Aunque Quilez admite estar "encantado" en Asturias ("al principio vine de veraneo y me acabé quedando porque aquí se vive con una calma increíble"), asegura que el proceso para montar un negocio no ha sido fácil. "Desde que inicié los trámites como autónomo societario para montar una sociedad hasta que efectivamente quedó registrada y empezó a funcionar, pasaron tres meses y medio", relata el empresario, que enumera algunos de esos trámites: "Solicitar la nomenclatura de la sociedad, el CIF provisional, acudir a la notaría, obtener el asiento registral...".

Aunque Quilez habla de casi cuatro meses, otras fuentes del colectivo de autónomos van más allá y afirman que ese proceso puede llegar a demorarse hasta medio año.

El madrileño también recuerda otro episodio: "El año pasado me hicieron una inspección complementaria por el ejercicio 2022 y me pasé semanas exclusivamente a recopilar documentación, y eso que yo soy bastante organizado". También indica que, aunque las quejas suelen dirigirse contra Hacienda, "la Seguridad Social es totalmente voraz: no les pagué un mes que no tuve ingresos e inmediatamente me pidieron una declaración de bienes para embargarme las cuentas".

Eduardo Cosmea es el portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Asturias y tiene una empresa de servicios audiovisuales y gestión cultural en Oviedo. "Me hice autónomo societario porque, en teoría, eso facilita las cosas si tienes que trabajar con la Administración, pero la realidad no es tan sencilla", asegura. El autónomo societario cotiza en el régimen de autónomos, pero ejerce la actividad a través de una sociedad mercantil de la que es socio y/o administrador.

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"Aunque recurro a una gestoría, puntualmente tenemos que contratar personal y eso genera mucho más papeleo, porque a fin de cuentas tenemos las mismas obligaciones laborales que cualquier gran empresa: protección de datos, seguros de responsabilidad civil, protección de riesgos...", explica Cosmea.