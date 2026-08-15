La tragedia en la montaña de Somiedo: el leonés de 75 años que falleció tras una caída hacía una ruta con su hija, yerno y nieto

Un montañero leonés de 75 años falleció este domingo tras sufrir una caída de unos 200 metros mientras realizaba la ruta entre La Farrapona y la sierra de Los Bígaros, en el concejo de Somiedo. El accidente ocurrió en la zona de braña de Barzana, en un terreno de difícil acceso y cubierto por una densa niebla que complicó el operativo de rescate. El aviso llegó al 112 Asturias poco antes del mediodía. Fue la hija del montañero quien alertó de que su padre se había precipitado por la ladera. El fallecido se encontraba haciendo la ruta, además de con su hija, con su yerno y su nieto. Tras el accidente, la mujer trató de acercarse hasta el lugar donde había caído el accidentado, pese a las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.

La primera respuesta movilizó al equipo de rescate del Servicio de Emergencia de Asturias (SEPA), que acudió a bordo del helicóptero medicalizado. También se puso en alerta a la Unidad Aérea y el GREIM de Mieres de la Guardia Civil. Sin embargo, la niebla impidió al helicóptero del SEPA sobrevolar la zona, por lo que fue necesario recurrir a un operativo terrestre, con la participación, además, de efectivos del parque de bomberos de Proaza.

El tiempo y las distancias también jugaban en contra. El acceso por tierra del GREIM hasta el punto del accidente podía prolongarse durante dos horas. Ante esta situación, la Unidad Aérea de la Guardia Civil trasladó en helicóptero a varios especialistas del grupo de rescate hasta el punto más próximo al que la meteorología permitía volar para que desde allí pudiesen avanzar hacia el lugar de la caída.

A las 12.40 horas, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de León que se encontraban en la zona realizando labores de vigilancia lograron aproximarse al accidentado y comunicaron que había fallecido. La muerte fue confirmada posteriormente por el médico que acompañaba al grupo de rescate del 112 Asturias.

Los efectivos permanecieron en el lugar a la espera de la llegada del GREIM, que se hizo cargos de las comprobaciones sobre el terreno y las gestiones necesarias con la autoridad judicial. Tras recibir autorización, se procedió al levantamiento del cadáver.

La recuperación del cuerpo se llevó a cabo finalmente mediante el helicóptero de la Guardia Civil. Los especialistas realizaron un ciclo de grúa para extraer el cadáver del accidentado y trasladarlo hasta el aeródromo de La Morgal, donde aterrizó a las 15.30 horas. Allí esperaba una funeraria para hacerse cargo del traslado al Instituto de Medicina Legal (IML).