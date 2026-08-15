La Universidad de Oviedo baja en el ranking de Shangai hasta el penúltimo tramo y lo achaca a la jubilación de investigadores de gran peso: "El relevo se tiene que consolidar"

La Universidad de Oviedo se descuelga en el Ranking Shanghai, el más prestigioso de los análisis educativos, aunque sigue dentro de las 900 mejores instituciones del mundo. La clasificación, publicada este sábado, muestra una tendencia a la baja en tres indicadores donde la institución académica asturiana lograba puntuación: el número de investigadores altamente citados seleccionados por el Instituto para la Información Científica, el conjunto de artículos publicados indexados en la web del Social Sciences Citation Index (SSCI) y la puntuación global que pondera todos los indicadores en base al número de profesores de cada universidad, en la que pasa de 13,8 a 12.

En el ranking de 2025, la Universidad de Oviedo había conseguido mantenerse entre las mejores 700 universidades del mundo. En la caída de puestos que se produce llama la atención la relativa a los investigadores altamente citados, en la que se pasa de un 6,6 a un 0. Desde el rectorado achacan este descenso en el posicionamiento global a un proceso de relevo generacional. "En los últimos años se han jubilado investigadores que habían tenido un peso muy relevante y estamos a la espera de la progresiva consolidación de nuevas generaciones", señalan. Por contra, sí suben ligeramente en un único indicador del ranking, el relativo a artículos publicados en Nature y Science en los últimos cinco años: de 5,8 a6,4.

Sin embargo, la Universidad no quiere interpretar el ranking de una forma alarmista. "El resultado no es el reflejo directo de la evolución negativa de la actividad investigadora de la institución en su conjunto", afirman, y añaden que estos movimientos "no afectan únicamente a la Universidad de Oviedo".

España cuenta este año con 30 universidades clasificadas en el ranking, frente a las 36 de la edición anterior. En esta edición de 2026 se han caído ocho universidades; Baleares, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Córdoba, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria y Lleida. Y se han incorporado dos nuevas: la Universidad Rey Juan Carlos y la de Valladolid.

"Dentro de las universidades que permanecen en el ranking también se producen ascensos y descensos, reflejo de una clasificación especialmente sensible a determinados indicadores y de una competencia internacional cada vez mayor", explican desde la Universidad de Oviedo.

La clasificación es por puestos unitarios hasta el número 100. A partir de ahí empieza a evaluar por tramos de cien. La universidad pública asturiana está en el penúltimo tramo, 801-900, empeorando en dos escalones el resultado de 2025. En la misma franja se sitúan la Jaume I, la Universidad de Alcalá, la de Málaga, la de Salamanca y la Rovira i Virgili. En comparación, la Universidad de Alcalá estaba el año pasado en la franja de 701-800; la de Oviedo, en la de 601-700; la de Salamanca, en la de 501-600; y la Rovira i Virgili, en la de 601-700. La de Málaga se mantiene.

Por encima, en la franja de 701 a 800, se encuentran la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Extremadura, la Universidad de La Laguna y Murcia. Esta última empeora sus resultados: en 2025 se encontraba entre las 700 mejores del mundo, junto con la de Oviedo.

Y por debajo, en la franja 901-1000, están la Rey Juan Carlos, la Universidad de Alicante, la de Castilla-La Mancha, la de Girona, la de Valladolid y la de Vigo. El año pasado la Universidad de Alicante se encontraba en la franja de 601-700; y la de Vigo, en la de 801-900. La Universidad de Castilla-La Mancha y la de Girona se mantienen.

En España, la más valorada un año más es la Universidad de Barcelona, que vuelve a figurar entre las 200 mejores. En la franja 201-300 se encuentran la Universidad Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid. Ambas mejoran su resultado, ya que en la pasada edición se situaron en la franja 301-400. En esa franja, la de 301-400, están este año la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de País Vasco (que se mantienen) y la Universidad de Valencia (que empeora su resultado).

Además, en el tramo 401-500 se encuentran cinco centros: la Universidad Politécnica de Valencia, la Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra, la de Sevilla y la Zaragoza. De estos, la Pompeu Fabra baja en el ranking desde la franja de 301-400 y la Universidad de Zaragoza mejora desde los 501-600, franja en la que este año se sitúan la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela.

"La permanencia entre las 1.000 universidades más reconocidas es un resultado relevante en un sistema universitario internacional extraordinariamente competitivo y confirma la presencia de la Universidad de Oviedo entre las instituciones con capacidad de generar investigación e impacto científico a escala global", subrayan desde el Rectorado. Además, matizan, los baremos que mide este ranking no tienen en cuenta "aspectos muy valiosos para la actividad universitaria", como son "la transferencia de resultados, la colaboración con empresas y administraciones, o la capacidad para captar proyectos y recursos competitivos".

"Son dimensiones relevantes para valorar el impacto real de una universidad y que no siempre tienen un reflejo proporcional en los indicadores utilizados por las grandes clasificaciones internacionales", lamentan.

El ranking de Shangai está liderado por universidades estadounidenses: Harvard, Stanford y el MIT. Además, destaca la irrupción con fuerza de instituciones chinas.