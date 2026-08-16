Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 16 de agosto

Oviedo

Folclore en el casco antiguo y Campoamor-Centro

Continúa el ciclo «Folclore en la calle». De 11.30 a 14.30 horas, la banda de gaitas «Laguna del Torollu» actuará en el casco antiguo, mientras que la agrupación de baile y música tradicional «La Xordia» lo hará en la catedral y Gascona. De 17.00 a 20.00 horas, la banda de gaitas Centro Asturiano actuará en el casco antiguo.

Fiestas en Las Caldas

Siguen las fiestas de Nuestra Señora de la Ascensión en Las Caldas. La jornada comenzará a las 12.30 horas con una misa por los difuntos. A las 13.30 horas tendrá lugar una sesión vermut amenizada por el dúo «Espacio». La paellada se celebrará a las 15.00 horas y a las 16.00 horas un tardeo amenizado de nuevo por el dúo «Espacio». Después, a las 17.30 horas, se producirá la carrera de cintas a caballo y la posterior entrega de premios.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Gijón

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Última jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen cuenta con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones.

Emilio Ribera en el Botánico

La música en el Botánico llega hoy, a las 19.00 horas, de la mano de «Emilio Ribera Quartet». La actividad está incluida en el precio de la entrada al Jardín. Durante el espectáculo se fusionará el jazz y el flamenco con espacio para el rock progresivo, funk, bossa, folk asturiano y canción de autor. Todo estará articulado alrededor del cante y los compases flamencos.

Feria de toros de Begoña, en El Bibio

Hoy, cita grande en El Bibio con Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Juan Ortega, con toros del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto. Da comienzo a las 18.30 horas.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta hoy. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros estarán abiertos en Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas.

Mercado Artesano en la plaza Mayor

El Mercado Artesano y Ecológico de la plaza Mayor volverá a abrir este domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Esta edición se inspira en el verano junto al mar y cuenta con artesanía, gastronomía, demostraciones en vivo y talleres participativos.

Recital de piano en el Antiguo Instituto

El Centro Cultural Antiguo Instituto acoge de 19.00 a 21.00 horas un concierto protagonizadopor los jóvenes pianistas participantes en la XXVI edición del Festival Internacional de Piano de Gijón.

Arqueobús a la Campa Torres

En el marco de la programación de «Verano a la Romana», habrá servicio de arqueobús al Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres de 16.30 a 19.30 horas. Se trata de un itinerario arqueológico dramatizado a cargo de la Compañía Voz Gesto y Birlibirloque en el que personajes teatralizados realizan un recorrido al pasado de Gijón visitando el castro de la Campa Torres y la Villa Romana de Veranes. El punto de encuentro es la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril.

Aventura en el Monte Deva

De 11.30 a 13.30 horas se desarrollará la aventura de desafíos «Enigma Monte Deva» en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. Se trata de una actividad itinerante que requiere recorrer amplias zonas del parque. La edad recomendada es a partir de 12 años. Organiza la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Exposición en la Antigua Rula

«Entre especies. Formas de estar juntas» es el proyecto ganador de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel – LABoral, que desde hoy se muestra en una exposición en la sala de la Antigua Rural. El proyecto de María Castellanos y Alberto Valverde genera una ficción especulativa para imaginar tecnologías de mediación interespecies en los puertos actuales. La exposición podrá verse hasta el 30 de agosto.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

Este domingo hay visita guiada a las 12.30 horas a la exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Durante todo el verano habrá visitas guiadas los sábados, a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30 horas.

Itinerario desde la Casa Natal por Cimavilla

El itinerario «Voces de sal de mar» dará comienzo a las 11.30 horas en el Museo Casa Natal de Jovellanos. Durante la actividad se recorrerán las calles de Cimavilla para conocer la historia del barrio y la Rula, así como sus personajes y anécdotas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición sobre Tutankamón en la Colegiata de San Juan Bautista

Hasta el 22 de septiembre se podrá visitar, en la Colegiata de San Juan Bautista, la muestra «Tutankamón: Secretos Revelados». Los horarios son de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Avilés y Comarca

San Roque en Podes, con paella y actuación del dúo «Vinilo»

Podes (Gozón) celebra la fiesta de San Roque en el campo de Builla. A las 13.00 horas habrá misa en la capilla de San Roque con procesión. A las 14.00 horas comenzará la sesión vermú. A las 15.00 horas se servirá una comida a base de paella. A las 17.00 horas actuará el dúo «Vinilo».

Fiestas de Ranón (Soto del Barco)

La localidad de Ranón celebra hoy el día de San Roque. A las 9.00 horas habrá pasacalles con gaiteros y, a las 12.00, misa de campaña y procesión por el prado, acompañada por la Banda de Gaitas de Avilés. A las 14.30 horas comenzará la sesión vermú con «Mariachis Asturias». A las 15.30 se servirá una comida campestre con cordero a la estaca, y desde las 17.00 habrá juegos tradicionales e infantiles. A partir de las 20.00 horas actuarán «Maravilla Asturiana», el dúo «Eleven» y «Versión Original».

Llámparas en Ferrero

Ferrero, en la parroquia gozoniega de Viodo, celebra el Festival de la Llámpara, una cita gastronómica y festiva dedicada a este molusco del litoral asturiano. La celebración, ligada a las fiestas de Nuestra Señora de la O, incluye degustaciones, actividades populares y verbenas.

Patinaje en el Quirinal

El colegio El Quirinal acoge de 12.00 a 14.00 horas una nueva sesión de «Patio Patín», con talleres gratuitos de patinaje en línea para niños, adolescentes menores de 17 años y sus familias. Hay que llevar patines, casco y protecciones.

Ruta de arte en el_Niemeyer

El Centro Niemeyer organiza a las 11.30 horas una ruta de arte en torno a la exposición «Naturalezas Vivas», instalada en la Cúpula. La visita cuesta 10 euros, con tarifa reducida de 8 euros y gratuidad para niños de hasta 12 años.

Avilés Medieval

La empresa De Ruta por Asturias ofrece a las 11.30 horas una visita guiada por el casco histórico bajo el título «Avilés Medieval». La salida es desde la Oficina de Turismo. Cuesta 10 euros y es gratuita para niños de hasta 11 años.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, exhibe «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una muestra de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Burtynsky al Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge «Agua», del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Naturalezas Vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas Vivas», exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Barco por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas de dos horas a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El recorrido incluye el Espacio Portus. El precio es de 12 euros por persona.

Las Cuencas

«Nacha Pop» actúa en Pola de Laviana

Prosiguen las fiestas de Nuestra Señora del Otero, en Pola de Laviana. Hoy, por la mañana, habrá una ruta teatralizada de «La aldea perdida» y el «gran bingo musical», desde las 18.00 horas, y a medianoche, el concierto del grupo «Nacha Pop».

Fiestas de Tuilla, Langreo

Tuilla, en Langreo, sigue de fiesta. A las 13.00 horas se entregará el «bollu» y una botella de vino (durante la sesión vermut) para cargar fuerzas. Será a las 16.00 horas cuando se suba al prau de la jira y se vuelva a bajar sobre las 21.00 horas, para acabar con una fiesta de la espuma. Para poner el broche de oro, la noche acabará con una descarga de voladores y fuegos artificiales a las 23.00 horas.

Fiestas La Polaúra, en San Martín

La Poláura, en San Martín del Rey Aurelio, despide hoy sus fiestas. A las 13.00 horas habrá sesión vermú y a las 17.00 horas carreea de cintas a caballo. A las 20.00 actuará «Vaz y su acordeón».

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

Centro

San Roque en Candás, con misa, romería y pasacalles

Candás celebra la fiesta de San Roque. A las 13.30 horas comieza la misa en la capilla de San Roque. Por la tarde, a las 18.00 horas, habrá romería en el monte Fuxa. A las 20.00 horas se celebrará un pasacalles con la bandina de la Banda Gaites Candás y, de 23.00 a 3.00 horas, la fiesta continuará en el parque Santarúa con DJ Guille Laiz.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas..

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidadde visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Día grande de San Roque en Llanes

Llanes celebra el día grande de San Roque, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. La jornada comenzará con descarga de bombas reales y pasacalles a las 10.45 horas con la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio. A las 11.30 se celebrará misa solemne en la basílica, seguida de procesión, ofrenda de los ramos, la danza peregrina y un festival folclórico en la plaza de Parres Sobrino. Por la tarde habrá encuentro regional de gaiteros, danza prima, fuegos artificiales en El Sablón y verbena con las orquestas «Dominó» y «La Última Legión».

San Roque en Tazones, con procesión marítima y verbena

Tazones celebra la fiesta de San Roque. A las 12.00 horas habrá alborada con la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero. A las 13.00 horas se celebrará una misa solemne, cantada por el Coro San Roque de Lastres y seguida de procesión con los ramos. A las 19.00 horas tendrá lugar la procesión por la mar y la quema del Xigante. La verbena comenzará a las 23.00 horas, amenizada por la orquesta «Primera Línea» y el trío «Tropicana». A las 00.30 horas habrá fuegos artificiales sobre la bahía, a cargo de pirotecnia Devita.

Certamen de la Huerta y Feria del Campo en Posada de Llanes

Posada de Llanes celebra el XLI Certamen de la Huerta, XXIII Feria del Campo y XVI Feria de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias, que incluye el III Concurso de Sidra Natural Casera. El certamen se desarrolla en la plaza de Parres Piñera, de 10.00 a 18.00 horas, con concursos de huertos, productos de la huerta y artesanía.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Occidente

Alzada Vaqueira en Belmonte de Miranda

Belmonte de Miranda celebra el día grande de su Alzada Vaqueira 2026, de 10.30 a 20.30 horas. A las 12.00 horas tendrá lugar la recreación de la alzada vaqueira y el desfile por las calles de la villa. A las 13.30 se celebrará el homenaje al Vaqueiro/a Mayor y de Honor, junto con la sesión vermú. Entre las 12.30 y las 14.00 horas habrá degustación de frixuelos vaqueiros. La jornada incluye talleres de macramé, forja, pulseras de cuero, labores de antaño, palomitas y velas, y a las 19.00 horas actuarán las pandereteiras «Compañeras».

Romería campestre y verbena por San Roque en Castropol

Castropol celebra la fiesta de San Roque con una gran romería campestre. A las 12.30 horas se celebrará misa solemne en la capilla de San Roque, cantada por el grupo «Ecos de Castropol» y acompañada por la banda de gaitas «El Penedón». Durante la procesión habrá gran descarga pirotécnica y, a continuación, sesión vermú con Jaime Paredes. De 17.00 a 20.00 horas habrá juegos infantiles. A las 20.30 horas comenzará la fiesta y verbena con Jaime Paredes y Dj Dera Vieites.

San Roque en Navia, con procesión, pasacalles y conciertos

Navia celebra el día de San Roque. A partir de las 10.30 horas habrá pasacalles con la banda de música Santo Inocencio de Burela y el grupo de gaitas «Brisas del Navia». A las 12.00 saldrá la procesión en honor a San Roque desde la iglesia parroquial hasta la capilla del barrio de San Roque, seguida de misa solemne cantada por el coro «Villa de Navia». Después habrá sesión vermú. Desde las 17.30 continuará el pasacalles y, a las 22.00 horas, fiesta en la dársena del muelle con Alejandro Martínez, «Leitmotiv» y «Puño Dragón».

Merás (Valdés) celebra San Roque con juegos, teatro y verbena

Merás (Valdés) celebra hoy el día grande sus fiestas de San Roque. A las 13.00 horas habrá misa y, a continuación, sesión vermú. A las 17.00 horas se celebrarán juegos infantiles y fiesta de la espuma. A las 22.00 horas, la compañía teatral Rosario Trabanco, de Gijón, representará «Tarde de sainetes», una propuesta de humor, enredos y tradición. A las 23.00 horas comenzará la verbena con el dúo Héctor y Jose.

Fiesta de San Roque en Oviñana, con misa, procesión y verbena

A las 13.00 horas habrá misa solemne, cantada por el Coro de Oviñana, y procesión en honor al patrón, acompañada por la banda de gaitas «Avanti Cudillero». A continuación, sesión vermú con «Casablanca». A las 23.00 horas comenzará la verbena con «Casablanca» y «Origen».

Festival de Habaneras en Tapia de Casariego

El auditorio de Tapia de Casariego acoge a las 20.30 horas un festival de habaneras. Participarán la Coral Polifónica de Burela y la Coral Polifónica de Mera (La Coruña). La entrada será con aportación voluntaria a beneficio de Manos Unidas.

Tren turístico diario en Luarca

Por Luarca circula todos los días un tren turístico con salida desde la plaza Alfonso X el Sabio, junto al Ayuntamiento. Los recorridos, de unos 45 minutos de duración, salen por las mañanas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y por las tardes a las 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Entradas: niños de 0 a 3 años, gratis; de 4 a 12 años, 5 euros; adultos, 7 euros; y mayores de 65 años, 6 euros.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Ecomuseo de Somiedo

Noticias relacionadas

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.