El alegrón de Alberto Javier González, ganador de los 1.000 euros del Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA: "Presentía que me iba a tocar"

"Recibí la noticia con mucha alegría e ilusión". El sotobarquense Alberto Javier González González es el ganador del cuarto premio del Gran Sorteo del Verano, que consiste en 1.000 euros netos. LA NUEVA ESPAÑA ha hablado con él para conocer en qué va a invertir el dinero que recibirá íntegramente, al hacerse cargo el periódico de la retención fiscal: "Una parte la quiero ahorrar, pero la otra también la destinaré a pagar gastos como el dentista".

Como él mismo resalta, recibir 1.000 euros netos es "un buen pellizco". Para Alberto Javier González, haber salido ganador de uno de los sorteos de LA NUEVA ESPAÑA ya fue motivo de absoluta emoción. "Participo en todos, fuera lo que fuera que me tocase, el dinero o el coche, yo sabía que me iba a poner bien contento", asegura. De hecho, él mismo se encarga de ir a comprar el periódico a Pravia todos los días: "Si soy sincero, tenía la corazonada de que este año me iba a tocar algún premio del Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA".

Alberto Javier González espera poder pasarse la próxima semana para recoger un premio que, aunque de alguna manera albergaba esperanza de llevárselo, no dejó de ser una sorpresa: "La llamada con la que se me comunicó la noticia me sorprendió".

Cómo participar

Si usted también quiere probar suerte y darse un alegrón como el de Alberto Javier González en pleno verano, solo tiene que animarse a participar en el sorteo. La dinámica es muy sencilla. Únicamente tiene que completar la cartilla publicada el domingo en el periódico. Hoy, en la página anexa, tiene la siguiente. Debe recortar y rellenar con sus datos el resguardo de la parte inferior, y entregarlo en su quiosco habitual hasta el martes. También puede meter el resguardo en la urna ubicada en la sede de LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo o enviarla por correo, en ambos casos hasta el próximo jueves.

A partir de ahí, solo tiene que guardar la cartilla y pegar en ella los cinco cupones que se publicarán en LA NUEVA ESPAÑA de lunes a viernes. El sábado sale un cupón comodín por si se queda sin alguno de esos cinco. Esta semana se pone en juego, de nuevo, un premio de mil euros. En caso de ser el ganador, cada cupón equivale a 200 euros, por lo que para optar al premio íntegro debe tener los cinco pegados en la cartilla. Quienes participen pueden presentar tantos resguardos como deseen, multiplicando así sus posibilidades de convertirse en uno de los ganadores del Gran Sorteo del Verano, con el que este periódico quiere premiar la fidelidad de sus lectores.