Covadonga Tomé reclama al Gobierno de Barbón que deje a un lado su "apuesta" por las universidades privadas

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, reclamó este domingo a Adrián Barbón que deje a un lado “su apuesta” por la universidad privada, tras unas palabras de la ministra de Universidades, Diana Morant, alegando que “hay que impedir esta locura de privatización salvaje”. “El deber es reforzar la universidad pública y no usar recursos públicos para fomentar la llegada de universidades privadas en Asturies”, defendió la parlamentaria.

En los últimos 27 años, recordó Tomé, se han abierto en España unas 27 universidades privadas. Ninguna pública. Hasta ahora, Asturias “se había mantenido al margen de la dinámica de privatización de la educación superior, siendo la Universidad de Oviedo la única de la comunidad. Pero en 2026 esto está cambiando radicalmente”.

La diputada se ha mostrado en numerosas ocasiones contraria a esta corriente, incluso apoya un recurso interpuesto por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y Asociación Moza d’ Asturies (AMA) contra la autorización de la adscripción del Centro Universitario Europeo de Asturias a la Universidad Europea de Madrid.

A su juicio, “el acceso a estudios superiores no puede depender del poder adquisitivo”, por lo que la universidad pública es una herramienta de “cohesión social” que ahora se está viendo afectada por una institución que “donde llega parasita a la pública y la debilita”.

Además, criticó que detrás de estas universidades hay empresas cuya finalidad es “el negocio, el lucro”. “No les interesa la docencia de calidad, la investigación, la definición de universidad como formadora de ciudadanas con capacidad crítica”, aseguró.

En este sentido, advirtió que Somos Asturies no apoyará “ninguna medida de este gobierno que facilite la llegada de las universidades privadas a Asturies”. Porque, insistió, “no son necesarias”. “Necesario es reforzar la Universidad Pública, aumentar plazas donde haga falta y ser un ejemplo de una comunidad que verdaderamente apuesta por la educación pública en todas sus etapas, sin concesiones”, afirmó.

La diputada reclamó al Gobierno de Barbón que “no haya ni un euro de dinero público para la privada y que tampoco haya una cesión de recursos humanos o espacios para prácticas aportados desde las instituciones públicas asturianas”. E incidió en que la Universidad de Oviedo tiene que seguir siendo “una universidad de excelencia”.