¿Hasta cuando va a llover en Asturias? La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología

Primero fue el eclipse que no se pudo contemplar desde la costa asturiana y ahora son algunas fiestas patronales que están siendo protagonizadas por la lluvia y el mal tiempo. La segunda quincena de agosto no está siendo demasiado soleada en el Principado. Pero ¿hasta cuándo van a durar las lluvias y la bajada de las temperaturas?

Por el momento y según las previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología hoy domingo va a ser necesario salir con una chaqueta y el paraguas a la calle en la mayor parte de Asturias. Si bien es cierto que el Suroccidente parece que (de nuevo) se libra de la nube y es que en Cangas del Narcea se prevén temperaturas máximas de 29 grados mientras que la mínima en Llanes, por ejemplo, será de 20 grados.

El lunes la situación no mejorará en exceso con mínimas en Cangas del Narcea de 17 grados (aunque volverán a alcanzar los 29 a última hora del día) y con cielos nubosos que solo dejarán espacio a los “grandes claros” a horas centrales del día en todos los concejos “excepto en el litoral, donde se mantendrán los intervalos de nubes bajas” según la Agencia Estatal de Meteorología que, eso sí, ya avisa el lunes de un ligero aumento de las temperaturas máximas.

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El martes la situación cambia poco. Nubes de evolución en la cordillera y claros en las horas centrales del día. El jueves volverá la lluvia por lo que no se esperan jornadas soleadas hasta finales de semana como pronto. Parece que el verano va tocando a su fin.