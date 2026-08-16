Salave en la FIDMA: 16 días de diálogo abierto con Asturias

Durante 16 días, del 1 al 16 de agosto, el stand de EMC Gold en la Feria Internacional de Muestras de Asturias se ha convertido en algo poco habitual en el debate ciudadano sobre la minería: un espacio de escucha sin barreras, sin intermediarios y sin discursos; solo preguntas directas de personas reales a un equipo de EMC con conocimiento profundo del proyecto, capaz de resolver sus dudas.

Cientos de personas se han acercado al stand a lo largo de la feria. Vecinos y vecinas del occidente de Asturias y de otras partes del Principado que querían información veraz y de primera mano sobre el Proyecto Salave.

Familias, jóvenes, profesionales, empresarios, jubilados. Gente que llegaba con dudas y, en muchos casos, se marchaba con una visión muy diferente a la que traía.

"La gente quiere saber. Y tiene derecho a saber", resume el equipo de EMC Gold, cuyo CEO ha estado presente en el stand respondiendo personalmente a las preguntas de los vecinos, algo que no ha pasado desapercibido entre los visitantes. No es frecuente que el máximo responsable de una compañía se siente frente a los ciudadanos a contestar, una por una, cada pregunta, cada preocupación.

Un proyecto que se aclara cuando se cuenta de cerca

A lo largo de estos 16 días de feria, el stand ha proyectado vídeos informativos en los que se explicaba detalladamente el proyecto presentado a la Administración, así como la opinión de algún experto y una entrevista extensa hecha al CEO de la compañía, Agne Ahlenius, realizada por un medio regional en la que respondió a distintas inquietudes informativas. Los mensajes han calado porque los datos hablan por sí solos:

Salave es un proyecto de minería subterránea en un subsuelo de granito consistente, sin impacto visual. No es una mina a cielo abierto. No afectará a Tapia de Casariego, ni al pueblo de Salave, ni a las antiguas minas romanas.

Es un proceso simple en el que se extrae la roca, se separan los minerales que contienen el oro y el resto se devuelve a los huecos creados para su completa recuperación. Estos minerales se venden directamente al mercado internacional sin ser necesario ningún proceso de cianuración o similar.

El equipo directivo de EMC José Luis Alperi, secretario general del SOMA Fitag UGT / Cedida a LNE

En cuanto al entorno, las lagunas de Salave permanecerán inalteradas y se proponen mejoras para resaltar y poner en valor su historia. El proyecto incluye además la recuperación integral de los terrenos en los que desarrolle la actividad, con plena recuperación de los usos actuales.

La legislación minera española es una de las más exigentes de Europa. Antes de iniciar cualquier actividad, la empresa está obligada por ley a depositar un aval que garantice la restauración ambiental completa, determinada por la administración. Sin aval, no hay mina. No es una promesa: es una obligación moral y legal.

El proyecto representa una inversión privada de cientos de millones de euros. No estamos hablando de subvenciones públicas, sino de capital privado que generará actividad económica, empleo estable y cualificado, e ingresos de todo tipo para las administraciones locales y regionales.

Y hay un dato que ha sorprendido a muchos visitantes: casi el 50% de los accionistas de la compañía son asturianos y el mayor accionista es local. No se trata de un fondo extranjero que viene a explotar y marcharse. Son personas de aquí que apuestan por su tierra y por el futuro del occidente de Asturias.

De Asturias para Asturias

El stand ha recibido también la visita de destacadas figuras del tejido institucional y empresarial asturiano. El secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi; el secretario de UGT, Pepe Álvarez; el director general de FADE, Alberto González; el presidente de Ecopilas España, José Pilas, y miembros de la junta directiva de ASETRA, entre otras figuras institucionales, se han acercado para conocer el proyecto y a dialogar con el equipo de EMC Gold. Tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, visitaron también la zona de la FIDMA en la que se encuentra el espacio de la compañía.

Unas visitas que reflejan el creciente interés del tejido empresarial e institucional asturiano por un proyecto que puede convertirse en un motor de desarrollo para una de las zonas de Asturias con mayor necesidad de diversificación económica.

Turismo, sector agroganadero e industria: no hay que elegir

Dos de las preguntas más frecuentes en el stand han sido precisamente: ¿Es compatible Salave con el turismo y con el sector agroganadero? La respuesta es clara: no solo es compatible, sino que se complementan. La otra pregunta frecuente tenía que ver con la confusión sobre el proyecto actual, que muchos mezclaban con otras iniciativas precedentes.

El occidente de Asturias tiene dos pilares económicos fundamentales: un turismo concentrado en los meses de verano y periodos vacacionales puntuales y un sector agroganadero y pesquero que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se encuentra en retroceso.

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo / Cedida a LNE

Ninguno de los dos, por sí solo, está siendo capaz de frenar el despoblamiento ni de generar las oportunidades que la comarca necesita. El occidente de Asturias necesita reforzar su base industrial para complementar ambos sectores y que genere empleo estable durante los 12 meses del año. Empleos cualificados y bien remunerados que permitan a los jóvenes quedarse en su tierra y a las familias construir un proyecto de vida.

Muchos jóvenes mineros de Belmonte se acercaron al stand a explicar que la posibilidad de tener una industria en la zona les había permitido quedarse y formar allí sus familias.

16 días que confirman una convicción

Si algo ha demostrado la presencia de EMC Gold en la FIDMA es que cuando se da información veraz, cuando se abren las puertas al diálogo y cuando se escucha de verdad, la conversación cambia. Cambian las preguntas, cambian las percepciones y, sobre todo, cambia la disposición a entender un proyecto que puede transformar el futuro del occidente de Asturias.

Cientos de asturianas y asturianos se han acercado al stand buscando información real y se puede afirmar que la han encontrado.