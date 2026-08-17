La Agencia Tributaria recauda cada día en Asturias 569.100 euros más que en 2025

La Agencia Tributaria está recaudando este año en Asturias una media de 11,65 millones de euros al 569.100 euros más que en 2025. El incremento responde a una mejora generalizada de los ingresos fiscales durante el primer semestre, aunque con intensidades distintas según el impuesto y la delegación. Entre enero y junio, la recaudación bruta alcanzó los 2.126,6 millones de euros, frente a los 2.023,6 millones contabilizados un año antes. Son 103 millones adicionales, un avance del 5,1%, que sitúa el promedio diario de ingresos brutos en 11,75 millones.

El resultado confirma la continuidad de la tendencia ascendente de los últimos ejercicios, pero también muestra que Asturias avanza por debajo del conjunto nacional. La recaudación bruta de las delegaciones territoriales españolas aumentó de media un 7,7%, unos 2,6 puntos más que en el Principado. En el ranking por crecimiento porcentual, Asturias ocupa el puesto 16 entre las 17 comunidades autónomas. Solo la Comunidad Valenciana registró una evolución más débil.

La evolución de la recaudación fiscal neta fue más intensa. Una vez descontadas las devoluciones, la Agencia Tributaria ingresó en Asturias 1.545,5 millones de euros, 160,4 millones más que en el primer semestre de 2025. El crecimiento fue del 11,6%, más del doble que el de la recaudación bruta. La diferencia se explica por el descenso de las devoluciones tributarias, que se redujeron en 57,4 millones, alrededor de un 9%. Estas cifras suponen un récord recaudatorio: nunca en las dos últimas décadas los ingresos tributarios del Estado en el primer semestre de un año habían sido tan elevados.

El IRPF fue el principal motor del incremento recaudatorio en Asturias. Los ingresos por este impuesto ascendieron a 986,1 millones de euros, un 10,2% más que un año antes. En términos absolutos, aportó 91,6 millones de los 103 millones adicionales obtenidos por la Agencia Tributaria en Asturias. Las devoluciones también crecieron, hasta 315,4 millones, un 11% más, de manera que la recaudación neta del IRPF fue de 670,7 millones.

El IVA, segundo gran pilar de la recaudación, generó 945,7 millones de euros brutos en los seis primeros meses del año. La cifra supera en un 2,8% la de 2025. El crecimiento fue más moderado que el del IRPF, pero el saldo neto mejoró con mayor fuerza debido a la caída de las devoluciones. Estas se redujeron un 7,8%, hasta 235 millones de euros, y la recaudación neta alcanzó los 710,7 millones, un 6,9% más. El impuesto vinculado al consumo aportó así estabilidad al conjunto de los ingresos fiscales, aunque sin mostrar el dinamismo observado en la imposición sobre la renta.

Menos devoluciones a empresas

Más singular fue la evolución del Impuesto sobre Sociedades. Los ingresos brutos sumaron 117,6 millones de euros, apenas un 2,1% más que en el primer semestre de 2025. Sin embargo, la recaudación neta escaló hasta 90,3 millones. El salto no se debió tanto al aumento de los pagos como al fuerte descenso de las devoluciones, que pasaron de 94,4 a 27,2 millones, un 71,2% menos. En consecuencia, el saldo neto mejoró en 69,7 millones y dejó atrás el efecto distorsionador que habían tenido el año anterior los elevados reintegros a las empresas.

El reparto territorial mantiene a Oviedo como la principal delegación tributaria de Asturias. Entre enero y junio recaudó 1.536 millones de euros brutos, el 72,2% del total regional. La cifra supone 57,4 millones más que en 2025 y un crecimiento del 3,9%. Su recaudación neta alcanzó los 1.129,2 millones, con un aumento de 126,5 millones, equivalente al 12,6%.

Gijón aportó los 590,6 millones restantes, el 27,8% del total asturiano. La delegación gijonesa ingresó 45,6 millones más que un año antes y creció un 8,4%, más del doble que Oviedo. Su recaudación neta ascendió a 416,3 millones, 33,9 millones más y un 8,9% por encima de 2025. Aunque el peso de Gijón sigue siendo mucho menor, su ritmo de crecimiento fue sensiblemente superior y confirma la ganancia progresiva de protagonismo de esta delegación en el mapa fiscal regional.

El desglose por impuestos muestra diferencias adicionales entre ambos territorios. En Oviedo, los ingresos brutos por IRPF alcanzaron los 744,9 millones, un 10,4% más, mientras que en Gijón sumaron 241,2 millones, con un avance del 9,8%. La recaudación neta fue de 532,6 millones en Oviedo y de 138 millones en Gijón.

En el IVA, Oviedo recaudó 668,6 millones brutos, un 1,6% más que en 2025, frente a los 277,1 millones de Gijón, donde el incremento alcanzó el 5,6%. La recaudación neta quedó en 497,2 millones en Oviedo y en 213,4 millones en Gijón, con avances prácticamente idénticos, del 6,8% y del 6,9%.

Las mayores diferencias aparecieron en Sociedades. Oviedo ingresó 75,3 millones brutos, un 9% menos, mientras que Gijón alcanzó los 42,3 millones, un 30,5% más. Pese a la caída de los ingresos brutos, la delegación ovetense pasó de una recaudación neta negativa de 8,3 millones en 2025 a un saldo positivo de 54,5 millones, gracias a una reducción muy intensa de las devoluciones. En Gijón, la recaudación neta subió hasta 35,8 millones, un 23,8% más.

La "factura" fiscal por la guerra en Oriente Medio supera los 1.300 millones

Como sucedió en los años de la pandemia y tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, la recaudación fiscal este año está condicionada por las medidas impulsadas por el Gobierno para contener el impacto del conflicto bélico de EE UU e Israel con Irán en el bolsillo de los ciudadanos. El tipo reducido del IVA en los combustibles y el resto de rebajas en energía del Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio dejan hasta junio una factura de 1.310 millones de euros, según el balance que acaba de publicar la Agencia Tributaria. Pero pese a la nueva guerra y sus consecuencias, especialmente en la cotización del petróleo y la sacudida a los costes del transporte marítimo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la economía sigue mostrando síntomas de dinamismo. El Producto Interior Bruto (PIB) pisó el acelerador en el segundo trimestre con un avance del 0,7% respecto al arranque del año y del 2,7% en comparación con el mismo periodo de 2025, con el fuerte tirón del consumo. El mejor ingrediente posible para animar los ingresos tributarios.

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En junio, los ingresos tributarios estatales alcanzaron los 13.934 millones de euros, un 9,1% más; y la subida acumulada de toda la primera mitad del ejercicio fue del 10,4%, hasta 148.943 millones. Todo apunta a otro máximo histórico recaudatorio cuando finalice el año.