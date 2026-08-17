Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 17 de agosto de 2026

Oviedo

Cancionero español y latinoamericano en Kuivi

«La Ronda Mágica» tendrá lugar en Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) a las 22.00 horas. Un show en directo con arreglos originales, improvisación y una ronda de artistas que reinterpretan los grandes clásicos del cancionero español y latinoamericano. Una propuesta pensada para cantar y recordar entre todas las generaciones. Acceso libre.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina»una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Música en el Botánico de Gijón para niños y mayores

La música en el Botánico de Gijón llega hoy, a las 13.00 horas, de la mano de un concierto infantil protagonizado por Amy Gustafson, Sevgi Giles y Silke Ribes, que interpretarán «Pedro y el lobo» en el marco del Festival Internacional de Piano de Gijón. Asimismo, a las 19.00 horas será el turno del pianista Mario Marzo y del contratenor Nacho Castellanos. Las actividades están incluidas en el precio de la entrada al Jardín.

Música en el paseo de Begoña

La programación de Arte en la Calle llevará hoy al paseo de Begoña el concierto del grupo de pop rock «Fiebre Rocafort». El recital arrancará a las 20.00 horas.

Feria de toros de Begoña, en El Bibio

Hoy, última cita de la Feria de Begoña en El Bibio con Emilio Osornio, Álvaro Serrano y Samuel Castrejón, con novillos de La Cercada. Da comienzo a las 18.30 horas.

Exposición en la Antigua Rula

«Entre especies. Formas de estar juntas» es el proyecto ganador de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel – LABoral, que desde hoy se muestra en una exposición en la sala de la Antigua Rural. El proyecto de María Castellanos y Alberto Valverde genera una ficción especulativa para imaginar tecnologías de mediación interespecies en los puertos actuales. La exposición podrá verse hasta el 30 de agosto.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Exposición «Eclipse de sol, comprender para disfrutar»

La exposición «Eclipses de sol, comprender para disfrutar», organizada por la Sociedad Astronómica Omega, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto.

Fotografía y cine en una exposición en el Antiguo Instituto

«La imaxe, lo tapecío», de_Pablo Casanueva, es la exposición que se podrá ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que parte de una investigación de Casanueva, a través de la fotografía y el cine, para dar espacio a lo olvidado y reconstruir trayectos vitales de su familia. Se podrá ver hasta el 7 de septiembre, en horario de 17.30 a 20.30 horas de lunes a miércoles, y de jueves a domingo también de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de ilustración en el Colegio de Arquitectos

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias presenta en la sede del Colegio de Arquitectos (calle Recoletas 4, Cimavilla) la exposición colectiva de ilustración «La vida en movimientu». La exposición está comisariada por María Guija y Pedro Fano y cuenta con la aportación de 55 ilustradores que interpretan su concepto de cambio y movimiento. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y Comarca

Cine San Agustín

La plaza de España acoge la proyección de la película «Elio» a las 22.30 horas. La entrada es gratuita. Se trata de una película de Pixar de ciencia ficción.

Tenis San Agustín

Desde hoy y hasta el próximo día 23, el Real Club de Tenis Avilés celebra una nueva edición de uno de los clásicos del verano: el torneo de San Agustín. Las categorías van desde Benjamín a Veterano (mayor de 55 años). El período de inscripción estuvo abierto hasta el día 12.

Verano joven

El quiosco del Parque de Ferrera acoge entre las 12.00 y las 14.00 horas, un taller musical al aire libre diseñado para crear comunidad a través de la música y del contacto con la naturaleza. Durante los lunes del mes de agosto, los y las jóvenes de 14 a 30 años podrán participar gratuitamente en estas sesiones. No es necesario inscribirse.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, exhibe «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una muestra de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Burtynsky al Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge «Agua», del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Naturalezas Vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas Vivas», exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Barco por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas de dos horas a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El recorrido incluye el Espacio Portus. El precio es de 12 euros por persona.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Cuencas

La jira cierra las fiestas de la Virgen del Otero, en Laviana

Las fiestas de Nuestra Señora del Otero, en Pola de Laviana, se despiden hoy, a partir de las 16.00 horas, con la celebración de la popular jira en La Chalana. La salida hacia el prau se realizará desde la plaza del Ayuntamiento.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Centro

La vida de María de Hungría, hermana del rey Carlos V, protagonista en Villaviciosa

La Casa de los Hevia, en Villaviciosa, acoge hasta el 30 de agosto la exposición «Mary4All. El Sueño de una Princesa del Renacimiento», primera exhibición en España de este proyecto europeo de cooperación cultural. La muestra destaca el papel político, diplomático y artístico de María de Hungría, hermana de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos, a través de paneles explicativos, proyecciones e instalaciones multimedia. Puede visitarse de 10.00 a 14.00 y 15.30 a 18.00 horas (domingos de 10.00 a 14.30 horas) en la segunda planta de la Casa de los Hevia, junto a la muestra permanente «El primer viaje del Rey».

La compañía «Les ayalgues de Carreño» estrena obra

El grupo de teatro «Les ayalgues de Carreño» pone en escena a las 21.00 horas en el teatro Prendes de Candás y con carácter de estreno absoluto la obra «Sor Presas», de la dramaturga Laura Iglesia. La función forma parte del XXXVI Salón de teatro costumbrista de Candás, una propuesta que reúne sobre el escenario a numerosas compañías de teatro amateur y costumbrista de Asturias, ofreciendo al público una amplia selección de estrenos absolutos y reposiciones que reflejan la tradición, el humor y la identidad cultural asturiana.

San Roquín cierra las fiestas de Tazones (Villaviciosa)

Tazones (Villaviciosa) celebra hoy la jornada de San Roquín, cierre de las fiestas de San Roque. A las 13.00 horas habrá misa por los difuntos de la parroquia. Por la tarde, a las 17.30, se celebrará una fiesta de la espuma en el muelle. La música comenzará a las 20.00 horas en La Plaza con «MareaXes» y Manolo El Pastorín, y continuará a las 20.30 con «Cum-Laude». A las 21.00 horas habrá jira marinera en La Explanada, amenizada por Maite Fábula, seguida de mini fuegos y el baile de la danza de San Roque.

Fin de fiesta en Soto de Las Regueras, con jira, bollo y verbena

Soto de Las Regueras cierra sus fiestas este lunes con la jornada de la jira. A las 19.00 horas tendrá lugar el reparto del bollo y, a las 23.00 horas, comenzará la verbena, amenizada por las orquestas «Paréntesis» y «Aroma».

Exposición del artista internacional A. Astime en Candás

La Casa de la Cultura de Candás acoge una exposición del artista internacional A. Astime, que podrá visitarse del 10 al 21 de agosto. La muestra reúne la obra del artista en este espacio cultural de Candás.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El centro polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Oriente

«Pícaros en ruta», teatro en la iglesia prerrománica de Gobiendes

La iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes (Colunga) acoge a las 19.00 horas la función teatral «Pícaros en ruta», de Higiénico Papel Teatro, espectáculo para todos los públicos con el que se clausura la 4.ª Ronda «Rulando en clave cultural». La obra, con dramaturgia y dirección de Laura Iglesia e interpretación de Arantxa Fernández Ramos y Carlos Dávila, propone un recorrido divertido y didáctico por la historia, vida y anécdotas de los monarcas del Reino de Asturias y su relación con el patrimonio histórico-cultural.

Fiesta de la Sacramental en Pendueles (Llanes)

Pendueles celebra hoy la jornada de la hoguera dentro de sus fiestas de la Sacramental. A las 20.00 horas habrá pasacalles con el grupo de gaitas «Principado». A las 21.00 horas se plantará la hoguera infantil y, a las 22.00, la tradicional hoguera adulta, también con acompañamiento musical de «Principado» A continuación, verbena con la orquesta «Pasito Show» y Disco Cardeo.

Cine al aire libre en Cangas de Onís

La plaza del Ayuntamiento de Cangas de Onís acoge hoy, a las 22.00 horas, una nueva sesión de cine nocturno al aire libre con la proyección de la película de animación «Robot salvaje» (Estados Unidos, 2024). La película narra el épico viaje de un robot –la unidad 7134 de Roz– que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano. La actividad es gratuita. Se recomienda llevar una silla o una manta para disfrutar de la sesión de cine de verano.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Taller de collage colectivo con Carmen Santamarina en Colunga

La Casa de Cultura de Colunga acoge de 17.30 a 19.30 horas el taller de collage colectivo «En verano otra vez», con Carmen Santamarina. La actividad incluye visita guiada a la exposición «Libro de oraciones» y está dirigida a participantes a partir de 15 años. La entrada es gratuita, con plazas limitadas.

Ludoteca de verano en la biblioteca de Llanes

La biblioteca Cardenal Inguanzo de Llanes pone en marcha «Leodoteca», una ludoteca de verano. La actividad se desarrollará hasta el 7 de septiembre, de lunes a viernes, de 11.00 a 12.00 horas, en La Curuxa. Dirigida a niñas y niños a partir de 6 años, ofrece talleres creativos, dinámicas, juegos, lectura y propuestas participativas para fomentar la imaginación, el trabajo en equipo y el acercamiento a la biblioteca. Actividad gratuita, sin inscripción previa.

Exposición de grabados sobre pozos y lavaderos de carbón en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el 16 de septiembre la exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense ya fallecido Inocencio Urbina. La muestra reúne estampas realizadas a la punta seca en las que Urbina plasmó algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de las cuencas mineras asturianas. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 14.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La casa de cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Occidente

Merás (Valdés) cierra sus fiestas con la jira

Merás (Valdés) celebra hoy su popular jira. A partir de las 13.00 horas habrá sesión vermú con Héctor y su acordeón y, a continuación, comida de familias en la ermita. A las 22.00 horas se repartirá el bollo, con dos bollos de chorizo y bacon y postre. Después comenzará la verbena, amenizada por los grupos «Ideas» y «Costa Norte».

Roberto Redruello presenta el libro «El hombre del maíz» en Tapia

El auditorio de la Casa de Cultura de Tapia de Casariego acogea las 20.30 horas, la presentación de «El hombre del maíz», novela de Roberto Redruello inspirada en la vida de Gonzalo Méndez de Cancio y su legado. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del auditorio.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Mercado en Belmonte de Miranda

Noticias relacionadas

Los puestos –una veintena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza de Pío XII entre las 8.00 y las 14.00 horas.