El aviso del economista asturiano Ángel de la Fuente sobre financiación autonómica: la sanidad y la educación no tienen la importancia que deberían en el nuevo reparto

La sanidad y la educación deberían tener mucho más peso en el reparto de la financiación autonómica porque concentran una parte muy superior del gasto real de las comunidades. Es la conclusión del economista asturiano Ángel de la Fuente, Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), en su último análisis sobre la reforma del sistema que prepara el Gobierno central y que será propuesto a votación en el siguiente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La propuesta actual, pactada con Esquerra Republicana y que rechazan la mayoría de comunidades autónomas, incluida Asturias, elevaría la ponderación de la sanidad desde el 38% actual hasta el 46,84% y la de la educación desde el 20,5% hasta el 27,27%.

Un planteamiento que cobra especial relevancia para Asturias, inmersa en una negociación en la que el Principado reclama precisamente que las necesidades derivadas de su estructura demográfica tengan mayor peso en el cálculo de la financiación.

De acuerdo con los cálculos de De la Fuente, realizados a partir de las cuentas de las comunidades de régimen común de 2023, la sanidad representa el 48,29% del gasto autonómico neto de financiación específica, mientras que la educación supone otro 28,11%. Entre ambas concentran, por tanto, más de tres cuartas partes del gasto analizado.

Sin embargo, el sistema de financiación atribuye actualmente a las necesidades sanitarias un peso del 38% y a las educativas del 20,5%. "El peso asignado a estas partidas dentro del sistema de financiación actual (un 38% y un 20,5% respectivamente) resulta seguramente demasiado bajo, mientras que el peso atribuido a los servicios generales que van ligados al tamaño de la población (actualmente del 30%) sería aproximadamente el doble de lo necesario", sostiene el economista asturiana.

El argumento que afecta especialmente a Asturias

La cuestión tiene una lectura particular en Asturias por el peso de una población envejecida y las necesidades sanitarias asociadas. El propio Principado ha situado el envejecimiento entre sus principales reivindicaciones en la negociación del nuevo modelo, junto con la dispersión y la orografía.

En sus conclusiones, De la Fuente también propone revisar también las llamadas compensaciones de statu quo, el mecanismo que garantiza que ninguna comunidad pierda financiación al pasar de un modelo a otro. El economista considera que estas compensaciones deberían ser temporales, de manera que se fueran reduciendo progresivamente hasta desaparecer en un máximo de cinco años, siempre que su eliminación no implique que una comunidad pase a recibir menos dinero que con el sistema actual. Los recursos que se fueran liberando deberían destinarse a reforzar el mecanismo general de nivelación entre territorios, según el experto.

Para De la Fuente, la propuesta del Gobierno "presenta tanto luces como sombras, pero podría ser un buen punto de partida para una negociación seria". Y lanza una seria advertencia: "Mi impresión de que sería bueno evitar las prisas y darle otra vuelta al problema para tratar de alcanzar un mayor grado de consenso entre partidos y territorios y para evitar que la actual reforma contribuya a agravar algunos de los grandes vicios del SFA, incluyendo su creciente déficit de responsabilidad fiscal y la excesiva inercia que genera el diseño elegido para las cláusulas de statu quo", concluye.

Asturias pierde ventaja sobre la media

El debate se produce además cuando Asturias ha empezado a perder terreno en términos relativos. La última liquidación de Fedea, correspondiente a 2024, situó al Principado en un índice de financiación efectiva de 102,7 puntos, frente a los 103,69 del año anterior. Asturias sigue por encima de la media, fijada en 100, pero su ventaja se ha reducido.

Los recursos efectivos sí aumentaron, desde 3.774 millones hasta 4.065 millones, pero lo hicieron a un ritmo inferior al del conjunto de las comunidades. Por habitante ajustado, Asturias pasó de 3.515 a 3.766 euros, mientras la media avanzó de 3.390 a 3.666.

La comparación con Cataluña resulta especialmente significativa: la Generalitat alcanzó los 3.759 euros por habitante ajustado, apenas siete euros menos que Asturias. Un año antes la diferencia era de 59 euros.

El Principado mantiene además una distancia considerable con Cantabria y Castilla y León. La comunidad cántabra alcanzó los 4.349 euros por habitante ajustado y Castilla y León los 3.874, frente a los 3.766 de Asturias.