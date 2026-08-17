El día que pusimos el Sol en nuestras manos: el eclipse en Asturias, narrado por el escritor Ricardo Menéndez Salmón y el científico Alberto Fernández

Ricardo Menéndez Salmón

Una de las cosas que más me gusta de la vida junto a Conchi es ese instante en el que la luz incide en su ojo derecho y la lente que ha sustituido a su cristalino original introduce en su mirada un destello inhumano. Ese destello me hace siempre pensar en la primera aparición en la pantalla de Rachael, la maravillosa replicante interpretada por Sean Young en «Blade Runner». Mi corazón, como supongo que le sucedía al personaje de Rick Deckard en la película, suele entonces saltarse un latido. Porque el destello en el ojo de Conchi introduce un atisbo de otra naturaleza en su naturaleza primordial, generando un diálogo perturbador, aunque para mí muy placentero, entre el cuerpo primitivo y el cuerpo biohackeado. No por común, la cirugía del cristalino transparente resulta menos poética. El ojo que me mira (que se irrita o se compadece conmigo, que se interroga o se ríe conmigo) es un ojo intervenido. Nunca estoy seguro de qué o de quién me mira desde el cristalino artificial de Conchi. Pero sí sé que esa incertidumbre me enamora.

El cristalino de Conchi brillaba ayer con feroz insistencia mientras caminábamos a nuestra cita con el eclipse en una terraza (ilegal) de un noveno piso en el centro de la ciudad de Gijón. Llevábamos a ese encuentro una empanada de bonito hecha en casa y cerveza a esgaya. De común acuerdo nos habíamos vestido con un punto de elegancia, algo que en Conchi resulta una petición de principio, pues la elegancia y Conchi son una y la misma cosa, pero que en mi caso exige un esfuerzo de adaptación, una estrategia de aproximación y un detallado ritual de pruebas ante el espejo. El paseo de Begoña estaba atestado de público y en el aire latía una innegable promesa de inminencia. Como siempre que un acontecimiento se convierte en símbolo (aunque no se sepa a ciencia cierta de qué: si de nuestra codicia, si de nuestra estupidez o si de nuestra sed inextinguible de sucesos de carácter simbólico), el acontecimiento se había transformado en su propia expectativa. Igual que en las buenas películas de terror, se pasa más miedo esperando el susto que con su materialización.

En la terraza (ilegal) del noveno piso nos juntamos nueve adultos, una niña y un perro. Nuestras edades oscilaban entre los 5 y los 71 años. Ambiente de izquierdas, pero sin exotismos. Casi todos socialdemócratas, o como sea que se llaman ahora. Conversaciones en torno a Elon Musk y su muchachada en el parador burgalés de Lerma, los nuevos fichajes del Real Madrid de Florentino 3.0 y el dudoso encanto de imaginar a Donald Trump escondido en un contenedor de catering en un aeropuerto de Turquía. A Conchi y a mí, decididamente, se nos había ido la mano con el asunto de la elegancia. Poco a poco, a medida que la hora fijada para el acontecimiento se acercaba, nos íbamos instalando en un ánimo a mitad de camino entre el escepticismo y la fatalidad. Alguien contó un chiste pasable. Se desgranaron anécdotas a propósito de norteamericanos aterrizados en Asturias en busca del fuego. Comenzó a sentirse un familiar olor a marihuana.

Entre tanto, el mirador de privilegio de la terraza (ilegal) del noveno piso no permitía hacerse grandes ilusiones. Las nubes bajas circundaban el Cerro de Santa Catalina y se apropiaban del arenal de San Lorenzo. Mientras admirábamos en «streaming» (que el diablo me perdone) los prodigios que acaecían en Pajares, el horizonte gijonés nos revelaba una verdad prosaica de la naturaleza. Imposible no recordar el inspirado «Maldigo a Mariano Medina cada vez que las nubes ocultan el sol» con el que «Un Pingüino en mi Ascensor» bendijo el verano de mis 16 años. El cristalino de Conchi me buscó entonces en demanda de respuestas y, como ya insinué, mi corazón se saltó el latido preceptivo. Me entraron unas ganas urgentes de satisfacer ciertas necesidades que el contexto y el público impedían cumplir. Así que me agazapé junto a mi amiga y su elegancia de fábrica, me apliqué con tesón a la tortilla de patatas con chorizo y conté los segundos para que «el acontecimiento de nuestras vidas» transcurriera con más pena que gloria.

Nada pudimos ver del fenómeno desde la terraza (ilegal) del noveno piso del centro de Gijón. Ya en vivo, mientras la cosa estaba sucediendo ahí fuera, nos entretuvimos bicheando por Internet a la caza y captura de imágenes que no íbamos a poder coleccionar con nuestros propios cristalinos. Y empezó a instalarse entre nosotros esa horrible sensación, verdadera marca de agua de nuestra época, en virtud de la cual las playas que visitan los demás siempre son más espectaculares que las nuestras, los atardeceres que disfrutan los demás siempre son más instagrameables que los nuestros y, en definitiva, la felicidad que se le concede a los demás siempre es más fotogénica que la nuestra.

Fue entonces cuando la luz comenzó a hacerse visible y la noche fugaz nos salvó del desastre. No es una paradoja lo que enuncio. Al contrario. Intento transmitir, con la mayor fidelidad posible, la enseñanza que el eclipse que no vi, pero que sí sentí, me regaló. Y es que el eclipse me enseñó a comprender que vivimos rodeados de una luz que ya no vemos, de un inmenso manantial de luz que sólo se afirma en su esplendorosa rotundidad cuando desaparece. Sucede un poco como con ciertos empleos del arte de la cerámica. Por ejemplo, con la arcilla que se moldea en forma de vaso. Precisamente por ese espacio donde no hay arcilla es por lo que podemos emplear el vaso como recipiente. Así, la utilidad de un vaso está en su interior, en el vacío. Sin vacío, no hay uso. Sin ausencia de luz no hay conciencia de lo que la luz significa.

El cristalino de Conchi me acribilló con una seriedad inesperada, que me conmovió sin remedio. Algo estaba, al fin, sucediendo. Y entre nosotros, como un veredicto implacable, se hizo un silencio reverencial. La caída en una noche irreprimible, como un gigantesco diodo emisor de luz que flaqueara en su esfuerzo, nos trasladó a una dimensión desconocida. El ritmo circadiano del cosmos (de una parte ínfima del cosmos) se estaba viendo sometido a una lógica distinta. La metáfora era tan obvia como intransigente: vivimos a expensas de un océano de luz que, cuando retira sus olas, nos reduce a una condición precaria. Incluso el sabor de la tortilla de patatas con chorizo parecía haber mudado.

El mundo se apagó y el mundo volvió a encenderse. Acaso sin saberlo, habíamos asistido a un ensayo general de la extinción, al momento en el que todos los cristalinos dejen de registrar el episodio de la luz para aquietarse en una oscuridad sin consuelo. Y durante unos minutos, como en una acción de gracias muda pero sincera, supimos que se nos había concedido otra tregua, siempre pasajera. De modo que, pasado el «fade out», recuperado el pulso del reloj en los cielos, volvimos a la comida, a la bebida y al «gossip» con ánimos renovados. Y muy pronto, con esa naturalidad tan propia de nuestra especie, el fenómeno de la noche repentina fue dejando paso a nuevos chistes, a nuevas anécdotas y a nuevas manifestaciones de las rutinas del animal doméstico. Vencedores de nuestro propio pasmo, habíamos traducido el eclipse al esperanto común de las pequeñas vidas que atesoramos. Cuando desalojamos la terraza (ilegal) del noveno piso, ya no llevábamos con nosotros el hechizo de la lámpara que se apaga.

O sí.

Porque de regreso a casa, mientras nos cruzábamos con otros gijoneses que comentaban sotto voce su experiencia del eclipse, el cristalino de Conchi comenzó a emitir señales inequívocas de una actividad desmedida. Recordé de nuevo a Sean Young avanzando mayestática por la gran sala de reuniones de la Tyrrell Corporation, recuperé la cara de idiota de Harrison Ford ante la aparición de la apoteosis femenina de la biomecánica y me congratulé ante el hecho, menos espectacular de lo que nos habían prometido, pero no por ello menos aleccionador, de nuestra insignificancia ante los ciclos de las estrellas, de los satélites y del diálogo entre la luz y la oscuridad.

Ya muy tarde, entre la duermevela y el sueño, aún tuve presencia de ánimo suficiente como para incorporarme a espiar el reposo de Conchi y los ritmos de su respiración. Sus cristalinos, el original y el artificial, tras la caverna de los párpados, resultaban inaccesibles. Pero yo volví a sentir, por un instante, la experiencia del tránsito a la noche no demandada, el largo minuto en el que nuestras vidas, descuidadas del ojo del sol, se habían precipitado en la rara conmoción de una negrura que no habíamos solicitado.

Dormí profundamente y sin imágenes. En la mañana posterior al eclipse, el cristalino de Conchi seguía ahí: indemne, intacto, a salvo.