Duro Felguera celebrará una junta en septiembre para aprobar un proyecto en México de 210 millones

Duro Felguera ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México, ha anunciado este lunes la compañía asturiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El orden del día de la junta, que será exclusivamente presencial, queda limitado a la aprobación o al rechazo del proyecto Tula, según ha precisado la empresa.

El proyecto Tula, junto al proyecto Escolín --una planta de fertilizantes, también en México-- forman parte del plan de crecimiento que se ha marcado la compañía de ingeniería asturiana tras lograr el visto bueno judicial a su plan de reestructuración el pasado mes de junio.

Según información de Duro Felguera consultada por "Europa Press", la operación del proyecto Tula se configura como una prestación de servicios y suministros especializados por un importe total de 210 millones de euros.

Se trata de un complejo en México promovido por la Comisión Federal de Electricidad que contempla la construcción de la Central de Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos y que cuenta con una inversión global de 1.495 millones de dólares (aproximadamente 1.294 millones de euros).

El contrato se adjudica a Mota-Engil México, entidad que actúa como contratista principal frente al cliente final, mientras que la firma asturiana participará como subcontratista especializado.

Las partes fijan un plazo de ejecución total de 47 meses para el desarrollo de este proyecto internacional. El alcance de la operación para Duro Felguera queda centrado en la prestación de servicios especializados de gestión de proyecto y coordinación técnica de la ingeniería.

En concreto, la compañía asume la integración de los trabajos requeridos, la supervisión de la ingeniería externa, la coordinación técnica de suministros principales del tecnólogo y la gestión de los sistemas auxiliares de la planta.

Asimismo, las tareas asignadas incluyen la planificación de compras, la selección y contratación de proveedores, el seguimiento de fabricación, la asistencia a pruebas, la supervisión técnica durante el montaje, la recopilación de documentación de calidad y manuales, así como la gestión de repuestos y herramientas.

Por el contrario, la ejecución de las obras de construcción queda calificada como un alcance separado de esta transacción. La remuneración acordada se basa en los costes estimados más una retribución de mercado para determinados costes directos, una metodología de precios de transferencia que ha sido analizada por la consultora PricewaterhouseCoopers, concluyendo que es consistente con el principio de plena competencia.

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Además, el acuerdo permite a Mota-Engil acceder a capacidades técnicas especializadas y a Duro Felguera participar en un proyecto relevante para su plan de viabilidad, aportando su experiencia previa en centrales de ciclo combinado en México.