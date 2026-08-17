Paula Echevarría, vestida de luto, reaparece en su pueblo natal, tras el fallecimiento de su padre

Como en casa, en ningún sitio. Paula Echevarría sigue refugiándose en Candás, su pueblo natal, para intentar recomponerse tras la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, a los 76 años. Fue el pasado día 30 de julio, cuando la actriz, modelo e influencer asturiana perdió a su progenitor de una forma inesperada. Desde entonces, y según su círculo más cercano, Paula está devastada.

"Hacer deporte, rodearme de mi manada, empezar a abrir el estómago comiendo rico, la playa de mi pueblo, la playa de mi vida, sumergirme en el mar que me cura y me limpia, buscar entre recuerdos... Poco a poco...", escribió la actriz hace unos días en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías. Entre ellas, aparece Paula Echevarría celebrando su 48 cumpleaños (fue el 7 de agosto) con su pareja, Miguel Torres, sus dos hijos, Daniella y Miguel, su madre, Elena Colondrón, y su hermano, Luis Manuel, entre otros familiares, en su casa de Perlora.

De luto

Estos días también cura a la popular actriz pasear por el puerto de Candás, su lugar preferido en el mundo. Hace tan solo unas horas, Paula Echevarría compartió con sus seguidores unas fotografías, junto a Miguel Torres y su hijo pequeño, en este rincón. No pasó desapercibido en las imágenes la cara de tristeza de la actriz ni el color elegido para su outfit: el negro, de arriba a abajo. Paula está de luto tanto por dentro como por fuera.

La primera fotografía, en color sepia, es especialmente nostálgica. En ella aparece la asturiana mirando al cielo desde el muelle candasín...

Candás despidió, con un multitudinario funeral, al padre de Paula Echevarría el pasado 31 de julio, justo el día en el que empezaban las fiestas de la Sardina, una cita a la que la actriz asturiana nunca faltaba. Sin embargo, este verano está siendo el más triste de su vida. No hay apenas sonrisas, publicaciones en sus redes sociales... Paula necesita tiempo y paz y donde lo encuentra es en el pueblo de su infancia.