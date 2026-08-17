El profesor universitario Leandro Benavides Gómez cumple 100 años: "Fui el primer hombre que se incorporó al Opus Dei en Asturias, en 1951"

Natural de Grandas de Salime, alumno de Torcuato Fernández-Miranda, doctor en Derecho, profesor universitario, autor de varios libros sobre Economía, primera persona que se incorporó al Opus Dei en Asturias, uno de los fundadores de la Universidad de Navarra, periodista en París, pionero en las facultades de Derecho de San Sebastián y Córdoba, colaborador en varios medios de comunicación (entre ellos, LA NUEVA ESPAÑA). El próximo domingo, 23 de agosto, Leandro Benavides Gómez cumple 100 años. Se hace centenario mientras reside en una casa del Opus Dei en Oviedo, a muy pocos metros del Instituto Alfonso II, en el que cursó Bachillerato en los años 40 y recibió buenos consejos de Baudilio Arce. Tiene una mata de pelo envidiable, una actividad intelectual privilegiada, oye mal, padece gota y se le ve muy bien cuidado. Cada día madruga, se ducha, reza y sigue con viva atención la actualidad del mundo mediante unos auriculares de gran tamaño conectados a la televisión o al ordenador. Últimamente, está muy atento a las novedades sobre inteligencia artificial (IA). Ha resumido su vida ante una grabadora de este periódico en dos sesiones de dos horas cada una.

Orígenes

"Nací el 23 de agosto de 1926 en una aldea que se llama Santa María, en el concejo de Grandas de Salime. Soy hijo de Manuela y Domingo. Fuimos nueve hermanos y hermanas. La mortalidad infantil era frecuente y las dos hermanas mayores murieron. No llegué a conocerlas, porque yo soy el penúltimo. Sobrevivimos seis varones y una mujer. Éramos una familia de campesinos que practicaban una economía de subsistencia, es decir, se producía para sobrevivir. Y los excedentes eran mínimos. A veces se podía vender un xato (ternero) o un cerdo, no tanto porque sobrara, sino porque el dinero escaseaba. No había nada, no había pensiones… Era la época de la pobreza total. Y había que pagar las contribuciones al Estado, o conseguir algo de ropa, o comprar azúcar… Teníamos pluricultivo: centeno, trigo, patatas, toda la cosa de la huerta… Tendríamos una media de seis o siete vacas y xatos. Ovejas, no".

Grandas y el embalse

"Grandas de Salime era una villa y era cabeza de partido judicial. Cuando se construyó el embalse de Grandas, de mediados de los 40 a mediados de los 50 del siglo pasado, yo ya estaba fuera. Vinieron a vivir a la zona muchos trabajadores: sobre todo gente de Andalucía, que era donde más desempleo había; mayoritariamente como peones, y algunos como técnicos. Fue un impacto en toda aquella zona. Entonces sí que había dinero, la gente tenía sueldos, había trabajo… En una localidad cercana, Sanzo, en el concejo de Pesoz, se hizo un pueblo para los trabajadores. Ahora queda muy poca gente. La iglesia que se construyó, relativamente buena, está ahora desafectada, algo que a mi hermano el cura, Domingo Benavides, le ponía nervioso".

El papel de un maestro de escuela

"Fui a la escuela a Grandas de Salime porque en Santa María no había escuela. Teníamos que caminar dos kilómetros. Desayunábamos antes de salir y, a veces, llevábamos algo para el mediodía. Ahí es donde para mí cambió mi vida gracias a Benito Marco, un maestro que convenció a mis padres, y sobre todo a mi hermano mayor, Paquito, que era ya bastante cabeza de familia, de que yo estudiara. El Instituto de Segunda Enseñanza más próximo estaba en Luarca. Yo no sabía ni que existía. El maestro se empeñó en prepararnos a mi hermano Domingo, que era un poco mayor que yo, para el Seminario, y a mí para el Instituto".

La enseñanza Secundaria.

"Después, el Instituto de Luarca se transformó en un colegio, el Colegio Cervantes, que era laico. Uno de los dueños era el padre de un compañero mío, Román Suárez Blanco, quien después fue presidente de la Caja Rural de Asturias. El primer año estuve viviendo en una aldea próxima, Otur, con un tío mío. Iba en bicicleta de Otur a Luarca. Después, ya viví en Luarca y los dos últimos años de Bachillerato los hice en el Instituto Masculino de Oviedo, ahora Alfonso II, que me pilla a pocos metros de donde vivo actualmente".

La huella de Baudilio Arce

"En el Instituto Masculino había un profesor de Literatura con el que tenía más trato, porque yo tenía cierta afición a leer y me gustaba la asignatura. Era Baudilio Arce Monzón. Don Baudilio era una persona cordial. Me prestaba atención y me animó a que estudiara la carrera de Derecho porque era más abierta que la de Letras. Yo no tenía una inclinación clara, salvo que no me gustaban las matemáticas. Me fié de él, hice el llamado Examen de Estado y me matriculé en Derecho".

El impacto de Torcuato Fernández-Miranda

"Hice en Oviedo toda la carrera de Derecho, entre 1946 y 1951. El mundo del Derecho era desconocido para mí. Tanto es así que me sorprendió mucho, en los primeros días de clase, que saliera sin parar la palabra ‘jurídico’, que para mí era absolutamente nueva. Los profesores del primer curso no me llamaron especialmente la atención. Con una excepción: el joven Torcuato Fernández-Miranda. En 1945 había sacado la cátedra de Derecho Político. Me impresionó por su personalidad, su juventud, su brillantez… Tenía una mentalidad muy universitaria y demostraba mucha ilusión y un gran conocimiento del mundo que lo rodeaba, y también del mundo jurídico y social. Otros profesores eran mayores, algunos bastante mayores. Había algunos que recitaban unos apuntes que tenían. Se notaba que don Torcuato conocía muy bien su materia, y sus clases eran vibrantes, casi una arenga. Eso no significa que hiciera política en el aula, pero sí se le veía interesado en la vida universitaria. Don Torcuato había hecho su tesis sobre San Agustín y le sacaba mucho juego al tema del ‘ordo amoris’ como vía de conocimiento de una persona o de una institución. No es que hiciera política en clase, ¿eh? No, no hacía política. Pero sí tenía preocupación por la vida universitaria y de los universitarios. De hecho, fue rector de la Universidad de Oviedo entre 1951 y 1953, con 35 años. Recuerdo que montó una especie de seminario al que invitó a algunos alumnos y tenía reuniones con nosotros".

El exministro Prieto Bances como profesor

"Tuvimos un catedrático que era justo lo contrario que don Torcuato, que nos daba tema muy árido. Era el catedrático de Historia del Derecho. Fue el único suspenso en toda mi vida. En septiembre volví a presentarme, pero había un profesor distinto, que había sido ministro de la República, don Ramón Prieto Bances. Era muy distinto al anterior, de otro nivel, una persona mayor y con una manera de hablar muy solemne, muy culta… Venía de la Institución Libre de Enseñanza y era republicano, pero era un hombre religioso, muy piadoso… Yo tenía contacto con la Acción Católica, pero no mucho. Iba a misa a las Salesas, a veces por semana, y allí me encontraba con don Ramón Prieto Bances".

Delegado de los alumnos

"En el tercer curso tuve de profesor a don Sabino Álvarez Gendín, que era el rector de la Universidad y, además, catedrático de Derecho Administrativo. Hubo elecciones y yo pertenecía al Sindicato Español Universitario, el SEU. De rebote salí elegido delegado de alumnos de toda la Universidad. En la fiesta de Santo Tomás, yo tenía que dar un discurso. El acto era en el Paraninfo. El Rector me pidió con antelación el texto de lo que iba a decir. Yo le di largas, porque mi propósito era denunciar el mal funcionamiento de la Universidad.

Los campanillazos del rector Gendín

"Ya el día de Santo Tomás, cuando estaba desfilando el cortejo de profesores, me acerqué a Gendín e hice ademán de entregarle los papeles con mi discurso. Él me hizo un gesto de que no era el momento, y me dijo: ‘¿No habrá ningún latiguillo, verdad?’. No le contesté. Llegó mi turno, tomé mis cuartillas y empecé a leer. Al poco, un campanillazo del Rector: ‘Se ruega al representante de los alumnos que sea más comedido’. Y continué. Al poco, otro campanillazo: ‘Se da por terminada la intervención del representante de los alumnos?’. Me quedé preocupado por las posibles consecuencias, claro. Pero acto seguido tomó la palabra Torcuato Fernández-Miranda, y lo primero que dijo fue: ‘Suscribo íntegramente las palabras del representante de los alumnos’. Ya respiré tranquilo y me sentí salvado. No obstante, llegó a convocarme el secretario de la Facultad. Recuerdo que LA NUEVA ESPAÑA se hizo eco de lo sucedido".

Encuentro con el Opus Dei

"El Opus Dei se fundó en Madrid, en 1928, y a Asturias llegó en 1951 de la mano de Carmelo de Diego, quien sacó la plaza de juez de Pola de Lena. Fue el año en el que terminé la carrera. Yo conocí a Carmelo de Diego, pero ya antes había estado una vez en Oviedo con Raimundo Pániker, sacerdote de la Obra. Tenía una personalidad muy atrayente. Yo tenía una noción muy vaga de lo que era el Opus Dei. Pero pronto me interesó el mensaje de santificarse en medio de las cosas normales de la vida y, a principios de 1951, a punto de terminar Derecho, pedí la admisión como numerario, es decir, con compromiso de celibato, de no casarme. Fui el primer hombre que se incorporó a la Obra en Asturias. Ya había algunos asturianos, pero habían solicitado el ingreso estando en otros sitios. Por ejemplo, don José María Somoano, sacerdote que, según todos los indicios, fue envenenado durante la Guerra Civil, y José María González Barredo, investigador en química".

Raimundo pániker

"Me impresionó Raimundo Pániker. Lo primero, porque era hindú, y su físico era llamativo. Sabía mucho. Recuerdo que, unos días después de estar en Asturias, me escribió una carta en una hoja, tamaño cuartilla, y estructuró el texto de una forma muy llamativa. Y su caligrafía era muy singular, como todo en él. Me proponía vernos en Madrid, si yo iba por allí. Me impresionó el detalle, porque no se correspondía con la impresión que yo tenía de que era un sabio. Un tiempo después, fui a Madrid y nos vimos en el Colegio Mayor Moncloa. Me preguntó qué sabía de la Obra y yo le dije lo que oía: que había mucha ocultación. Y entonces Pániker, en un gesto muy teatral, abrió un cajón, tomó un manojo de llaves, me las dio y me dijo: ‘Vete abriendo los cajones, a ver los secretos que encuentras’".

Final de la mili en Barcelona

"Terminé la carrera y me fui a terminar el servicio militar a Barcelona, donde ya había casas del Opus Dei. Me pagaban algo como alférez provisional, pero necesitaba dinero y empecé a dar clases particulares. Mi primer alumno fue el hijo de un empresario canario".

A Córdoba

"Estuve en San Sebastián hasta que la situación se hizo muy incómoda. Llegó un momento en el que alguien me dijo que arrancaba Derecho en Córdoba. Me fui en 1978 y estuve 18 años en Córdoba, hasta que me jubilé. Por cierto, me jubilé dos veces. El PSOE intentó, porque le convenía, adelantar la jubilación, y después les pareció demasiado anticipada, la aplazaron y seguí dos años más. En Córdoba era profesor Manolo Chaves, que más tarde fue ministro de Trabajo, presidente de la Junta de Andalucía y, después, con Zapatero, vicepresidente del Gobierno central".

América y Vuelta a Asturias

"Me jubilé en 1996. Estuve un tiempo en Perú, en la Universidad de Piura. En el año 2000, volví a Asturias para cuidar a mis hermanos mayores. Tenía uno en Gijón y dos en Oviedo. Mi hermano cura, Domingo, era un teólogo valioso. En sus últimos años estuvo en Cáritas. Fueron falleciendo. Viví unos años en Gijón y después me trasladé a Oviedo. Soy el único vivo de los nueve hermanos".

Colaborador en medios y republicano

"Siempre me ha gustado escribir artículos para periódicos porque me interesaba mucho la vida social y política. En algunos medios he tenido sección fija. No he tenido vinculaciones políticas. Durante la carrera, estuve en el Sindicato Español Universitario (SEU) y fui representantes de los alumnos porque el que salió elegido renunció, y quedé yo. No he militado en ningún partido. Soy republicano. Considero que el régimen que tenemos ahora es básicamente una república coronada, con un rey. Pero mi ideal político, fijándome en los clásicos, desde Roma, es que el pueblo tiene que ser protagonista de la vida social. Y la fórmula más adecuada es una república".

Citas con la muerte

"No tengo miedo a morir. En realidad, ya me he visto en riesgo de muerte varias veces: un naufragio, un descarrilamiento y un accidente de tráfico. Estando en Barcelona, a principios de los años 50, hicimos una excursión por la Costa Brava en un barco y estuve a punto de perecer porque el Mediterráneo, cuando se pone bravo, es muy peligroso. Íbamos cinco amigos y el mar nos estrelló contra el acantilado. Yo no sabía nadar y me quedé el último, agarrado a la barca, que gracias a Dios quedó empotrada en la costa y pude aprovechar para bajarme".

Descarrilamiento mortal en Pola de Lena

"El descarrilamiento fue en Pola de Lena, viniendo de Madrid, el Jueves Santo de 1950. Hubo 19 muertos. Yo iba en el último coche, que era metálico, y eso me salvó. Los primeros eran de madera, más lujosos, pero más débiles, y ahí murió bastante gente. En esa ocasión, tomé conciencia de que, cuando hay una catástrofe, surge el fenómeno del pillaje. Yo conseguí sacar mi maleta. Pero vi cómo la Guardia Civil perseguía a mucha gente que se llevaba maletas que no eran suyas. Y el accidente de tráfico fue con un coche que era nuevo. Venía del pueblo con un hermano y una sobrina, y tuvimos un vuelco y un siniestro total".

Vida cotidiana

"Sigo el ritmo de vida de mi casa. Duermo poco. Me levanto temprano y me ducho. No duermo siesta en sentido estricto, no me conviene. Voy a misa y rezo todos los días. Con 98 años, a raíz de una apuesta, fui capaz de escribir un cuento de siete folios que ideé en una noche de insomnio. He tenido una vida muy buena. No he tenido dificultades de trabajo ni de convivencia. He convivido con mucha gente, he estado en muchos sitios. Debo mucho a mi familia, que vivía con penuria de medios y me dio estudios. Debo mucho a mi hermano mayor, Paquito, que me ayudó en todo lo que pudo".

Centenario propio y del Opus Dei

"Cumplo 100 años este mes y el Opus Dei cumple 100 años el 2 de octubre de 2028. Ingresé en el Opus Dei en 1951, con 25 años. No había tenido novia. Había tenido relación con Acción Católica, pero escasa. La Obra fue para mí un gran descubrimiento cuando me la explicó Carmelo de Diego. Además, en el Instituto Alfonso II había sido profesor durante algún tiempo Valentín Vázquez de Prada, más tarde prestigioso catedrático de Historia Moderna en las universidades de Barcelona y Navarra. Me parece que aún vive, aunque es un año mayor que yo. Ya era de la Obra entonces, supernumerario. Le conocí algo, pero no mucho".

Relación con San Josemaría Escrivá

"No tuve oportunidad de tratar mucho al fundador del Opus Dei. Coincidí con Josemaría Escrivá una vez en Pamplona, que ya he comentado, cuando me hizo la broma de echarme el pelo hacia la frente. Después, en una convivencia con bastante gente en Roma antes de irme a Francia. En París nos vimos un día que estaba muy cansado. Me pasó el brazo por los hombros y me dijo: ‘Tienes que perdonarme, pero no he podido pegar ojo esta noche. Cuéntame algo’. Le hablé de algunas personas de la Obra de Pamplona con las que había coincidido en los años anteriores, y me asombró lo bien que las conocía. En otro encuentro me dijo: ‘Me gusta lo que estás escribiendo’. Se refería a unos artículos sobre los padres fundadores de la Unión Europea. Yo no tenía ni idea de que San Josemaría estuviera enterado de ese trabajo mío. Me sorprendió mucho que estuviera en esas menudencias de sus hijos".

El futuro del Opus Dei

"San Josemaría dijo que el Opus Dei iría siempre adaptándose a los tiempos, que nunca sería una realidad al margen del mundo, que siempre rimaría con la sociedad. Eso es lo que está sucediendo, y así seguirá. El carisma de la santificación en medio del mundo va a ser siempre el mismo y va a seguir implantándose en la nueva sociedad que se está forjando, porque es muy bello y necesario".

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