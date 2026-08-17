El robo de un cordón de oro de 4.000 euros tras rociar con un spray a la víctima y siete detenidos por tráfico de drogas: el balance de la Guardia Civil tras el Aquasella

Ocho detenidos y más de 700 denuncia. Es el balance de seguridad de la última edición del festival de electrónica Aquasella. A lo largo de cuatro días de música, el evento atrajo a unas 70.000 a la finca El Merediz, en la orilla canguesa del río Sella, pero junto a Arriondas, y dejó un resultado total de 744 denuncias, de las cuales 726 fueron relacionadas con tenencia de drogas en la vía pública.

De las ocho detenciones registradas, siete se realizaron debido a delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, mientras que la detención restante estuvo vinculada a un delito por robo con violencia. Este último suceso ocurrió a las 2.00 horas del viernes 14, cuando un vecino de Tenerife de 31 años roció con un spray de defensa a la víctima a la vez que le sustraía un cordón de oro valorado en 4.000 euros.

Cocaína, MDMA, cristal, hachís o LSD

Durante la madrugada del viernes 14, agentes de la Guardia Civil de Asturias detuvieron a un joven coruñés de 28 años por tráfico de drogas al serle intervenidas 50 pastillas de MDMA y dos dosis de LSD. Poco tiempo después, a las 5.00 horas, un vecino de Llanera de 37 años también fue arrestado tras ser cazado con 73 dosis de LSD, 30 gramos de cocaína y cantidades variadas de otro tipo de sustancias.

El día con más incidencias llegó con el día festivo nacional, el 15 de agosto, en el que se realizaron hasta cinco detenciones. A las 2.25 horas, los agentes de seguridad ciudadana (Usecic) arrestaron a un joven madrileño de 27 años, a quien se le requisaron 21 gramos de metanfetamina, 293 gramos de hachís y 41 de cocaína. Unas horas más tarde, interceptaron a un joven de 31 años de edad procedente de Eibar cuando trataba de entrar al recinto con una bolsa con 31 gramos de cocaína.

Fotografía aérea del festival / G. C.

La última detención fue llevada a cabo el día 15 por la tarde, cuando un vecino de Toledo fue sorprendido dentro del festival con cinco gramos de MDMA y ocho de cocaína. A diferencia del año pasado, la edición de 2026 no registró ninguna infracción por violencia de género.

315 efectivos para la seguridad del Aquasella

Las intervenciones fueron realizadas por un total de 315 agentes pertenecientes a diversas unidades de la seguridad ciudadana asturiana.

Las unidades con las que contó la Comandancia de Asturias para el despliegue policial fueron: Patrulla de Fiscal y Frontera (PAFIF), Patrulla de Protección a la Naturaleza (PAPRONA), Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX), Servicio Cinológico en las especialidades de explosivos y detección de drogas, Equipo de Policía Especialista en gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (PEGASO), Tráfico, Servicio Aéreo de Asturias y USECIC.