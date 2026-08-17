El sistema sancionador que diseña Asturias contra los funcionarios incumplidores sería de los más severos

El nuevo decreto de evaluación de desempeño y carrera profesional en el que trabaja la Consejería de Presidencia del Principado, liderada por Gimena Llamedo, plantea un sistema que, por primera vez, reconocerá la "excelencia" de los funcionarios y del personal laboral de la Administración que destaque en su trabajo, pero a la vez incorpora sanciones por bajo rendimiento, que van desde la pérdida del puesto hasta la de complementos salariales. En España, son muchas las comunidades autónomas que en los últimos años han actualizado su normativa al respecto, aunque la planteada por Asturias es una de las más severas.

La más similar, tanto en el reconocimiento positivo a los funcionarios como en las sanciones, es la regulación de la Comunidad de Madrid. En su caso, se establece un sistema por puntos que califica como "excelente" a los trabajadores que obtengan más de 81.

Por el contrario, aquellos que tengan evaluaciones inadecuadas pondrán, como en el caso asturiano, llegar a perder su puesto. Sin embargo, mientras en el Principado plantean que sea con dos informes anuales negativos seguidos, en Madrid deben ser tres en cinco años.

También en Andalucía establecen tres evaluaciones negativas para que un funcionario pueda enfrentarse a un procedimiento de remoción de puesto, pero en este caso deben ser consecutivas. La comunidad andaluza no cuenta con una categoría de "excelencia" como Asturias o Madrid, no obstante, el sistema andaluz por puntuación concede un complemento de desempeño mayor en función del resultado obtenido.

Cataluña es otra de las autonomías que en su normativa, la cual ha pasado ya por Consejo Ejecutivo, pero todavía no ha sido aprobada definitivamente, recoge que varias evaluaciones negativas reiteradas pueden acabar en esta situación, aunque no establece cuántas. Respecto al reconocimiento de los trabajadores más efectivos, la propuesta catalana habla de incentivar la excelencia, pero no articula una categoría propia. Solo hace referencia a evaluaciones favorables y desfavorables.

En Galicia, cuya propuesta esta también aún pendiente de aprobación, y Castilla y León, comunidades más cercanas a Asturias, las consecuencias negativas por no superar las evaluaciones no son tan duras. En la comunidad gallega, por ejemplo, un "no apto" limita la progresión del trabajador y dos consecutivos tienen un efecto económico directo, al suspenderse parte del complemento asociado a los grados de carrera. En Asturias, en cambio, la norma establece que el trabajador debe haber tenido tres evaluaciones negativas para perder el complemento de productividad.

Castilla y León tiene la norma más laxa. En su caso, las evaluaciones no superadas restan y eliminan puntuación para progresar, pero no se establece pérdida automática del complemento consolidado.