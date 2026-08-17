El Sueve se rinde al asturcón, símbolo de Piloña, este sábado

La Fiesta del Asturcón regresa a Piloña. El concejo celebra este sábado toda una Fiesta de Interés Turístico Nacional. La organiza ACAS (Asociación Conservadora de Asturcones del Sueve), en colaboración con el Ayuntamiento de Piloña, entre otras entidades, y ocupará la Majada de Espineres. Una vez más, será el reclamo ideal para visitar el concejo del oriente asturiano y conocer una parte importante de su patrimonio.

A las 10.00 horas se celebrará el XI Concurso de dibujo infantil, que irá referido al asturcón y su entorno. Después comenzará la exhibición que habitualmente se realiza de arrastre con caballos asturcones. Alrededor de las 12.30 horas dará comienzo la misa de campaña, en honor a aquellos socios, colaboradores y simpatizantes fallecidos. Estará seguida de concursos de baile regional, charangas y música de bandas de gaitas.

Misa, en la última edición. / ­­­­­­­­

Una hora después se iniciarán los actos institucionales, presentados por Luis María Morago Rodríguez "Chusmi". Entre ellos, destaca el pregón, que en esta ocasión será cortesía del alcalde de Piloña, Iván Allende.

Con el paso de la jornada, se otorgarán diferentes reconocimientos. Uno de ellos será el Asturcón del Año, que en esta ocasión será para Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo. Canteli fue, durante años, un clásico en la celebración del Sueve mientras presidió el Centro Asturiano de Oviedo. También se reconocerá a la Mujer Rural, María Luisa Fernández Toraño, de 93 años.Isidro Cueto Fernández, pastor de 81 años de Cereceda y las entidades Transinsa, Metálicas Torca y Quesería Artesanal Callechi serán igualmente distinguidos. Luego, a las 14.30 horas, empezará la tradicional comida de hermandad, así como la jira de montaña, que servirán para ganaderos y visitantes compartirán el día en el campo.

Comida de hermandad. / ­

Por la tarde, a las 16.00 horas, habrá tonada asturiana:"Desde el Sueve para el mundo". Actuará Vicente Prado, el gaitero oficial, "El Pravianu". Luego, a las 17.00 horas, empezará uno de los mayores alicientes de la fiesta, el espectáculo de marcaje, monta y doma de caballos. El marcaje de los asturcones se realizará a los nacidos en el año 2026.