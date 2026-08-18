Adrián Barbón pide tratar con humanidad a los menores no acompañados de Ceuta y no criminalizarlos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo este martes un llamamiento para tratar con humanidad a los menores no acompañados que cruzaron la frontera de España, pidiendo que no se les criminalice y se les dé una oportunidad para que se integren en la sociedad. En torno a 1.800 niños permanecen en Ceuta desde el pasado 30 de julio a la espera de ser repartidos por las distintas comunidades.

Aunque todavía no ha habido ningún avance con el Gobierno Central para el reparto, el presidente asturiano defendió que estos deben "integrarse en la sociedad española en todo el territorio" porque la presión que hay en Ceuta es "insostenible".

"A veces hablamos con una desnaturalización de las palabras, con una actitud que yo no acabo de entender cuando hablamos de niños, con una prevención intentando criminalizarlos y hacerlos delincuentes. Yo creo que los niños, vengan de donde vengan, tienen que tener una oportunidad en la vida", defendió.

Barbón afirmó que tal vez peque de humanismo, por su forma de ver la vida y su "propia fe". No obstante, insistió en que se debe distinguir entre lo que pasó en Ceuta, "que desde luego es un atentado a la integridad territorial con una responsabilidad de Marruecos clarísima", y cuando se habla de niños que llegan al país "y necesitan de la atención y del cariño; por eso hay tener mucha más humanidad y no criminalizar a nadie"