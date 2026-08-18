Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 18 de agosto de 2026

Oviedo

Encuentro con Javier Lasheras en el Campo

A las 19.00 horas en el estanque de Covadonga, en el Campo San Francisco, tendrá lugar un nuevo encuentro dentro de su ciclo de verano "Martes, Letras al aire: Aires de Europa". Esta vez contará con la participación del escritor Javier Lasheras, autor de poemarios como "La paz definitiva de la nada" y de novelas como "Las mujeres de la calle luna". En caso de lluvia, el encuentro se trasladará a la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, en La Granja.

Teatro amateur en el Filarmónica

El Teatro Filarmónica acogerá a las 19.30 horas, en el marco del Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato, "Conceyu familiar", a cargo de la Compañía Rosario Trabanco, obra de José Ramón Oliva con dirección de Lisardo Suárez. La comedia, de 100 minutos de duración, sigue a Colás, que al anunciar su testamento reúne a sobrinos ambiciosos y suegras entrometidas con la esperanza de una herencia jugosa, desatando una frenética carrera de enredos y engaños antes de la llegada del notario.

Concierto de "Paxareto" en Kuivi Almacenes

"Paxareto" actuará a las 22.00 horas en Kuivi Almacenes (C/ de Almacenes Industriales, 40), presentando su nuevo disco de canciones personales en castellano. El grupo, formado por Diego "Manfred" Tioda, Héctor Ossobuko, Roni Río, Rubén Casal y Pedro Puma, construye un trabajo de guitarras que bebe de la psicodelia, el Paisley underground y el folk rock sesentero. Acceso libre.

Cine a la luz de la luna en Las Campas

La plaza de la Araña de Las Campas ofrecerá, a las 22.15 horas, una nueva sesión del ciclo "Cine a la luz de la luna" con la proyección de "Cómo entrenar a tu dragón", de Dean DeBlois. La película sigue a Hipo, hijo del jefe vikingo Estoico el Vasto, que desafía la enemistad entre vikingos y dragones al hacerse amigo de Desdentado, un temible Furia Nocturna. No recomendada para menores de 7 años, especialmente recomendada para la infancia.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición "Cantos de amor por la Tierrina"una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición "Vestigios de pintura" en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición "Intercambios", comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Gijón

Cine documental musical en la Escuela de Comercio

Hoy da comienzo la V Muestra de Cine Documental Musical de Gijón que organiza la Asociación Cultural Cine Club Asturias. La entrada es libre hasta completar el aforo del salón de actos de la Escuela de Comercio. El festival incluye piezas audiovisuales que retratan desde un punto de vista reflexivo y analítico la situación de la música desde el estudio de los diferentes sonidos o los retratos más íntimos de los artistas. Hoy la cita es doble: a las 18.00 horas se proyecta "Ochaíta, más allá de la copla", d J. Santatecla. Y a las 19.30 "Canciller. El templo del rock", de Vicente Martín Terán. Ambos son estrenos en Asturias.

El piano de Martín García, en el Teatro Jovellanos

El Festival Internacional de Piano de Gijón "Jesús González Alonso" cuenta hoy con el pianista gijonés Martín García García, que dará un recital en el Teatro Jovellanos a las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 20 euros. Martín García García (Gijón, 1996) es considerado uno de los pianistas con más proyección internacional. La carrera de Martín ha estado marcada por logros significativos, incluyendo su victoria en "Cleveland International Piano Competition 2021" y su tercer puesto en el "International Chopin Piano Competition 2021", donde también recibió el premio especial de la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia al mejor concierto. El programa incluye P. I. Tchaikovsky: Grand Sonata in G major, Op. 37; M. Ravel: Valses nobles et sentimentales y F. Schubert: Sonata-Fantasia in G major, D 894.

Copla en Arte en el paseo Begoña

Carmen Ordiz, cantante gijonesa conocida como "La Faraona asturiana", con decenas de años de actuaciones alrededor de Asturias y España, ocupará hoy a las 20.00 horas el escenario de Begoña con sus coplas y rancheras.

Exposición "Eclipses de Sol", en Cimavilla

La exposición "Eclipses de Sol: Comprenderpara Disfrutar", organizada por la Sociedad Astronómica OMEGA, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto. Además, los días 3, 4, 10 y 11 se harán visitas guiadas. Recomiendan visitar la exposición 2 veces, una antes del eclipse del 12 de agosto y otra después.

Fotografía y cine en una exposición en el Antiguo Instituto

"La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva, es la exposición que se podrá ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que parte de una investigación de Casanueva, a través de la fotografía y el cine, para dar espacio a lo olvidado y reconstruir trayectos vitales de su familia. Se podrá ver hasta el 7 de septiembre, en horario de 17.30 a 20.30 horas de lunes a miércoles, y de jueves a domingo también de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en la Antigua Rula

"Entre especies. Formas de estar juntas" es el proyecto ganador de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel - LABoral, que desde hoy se muestra en una exposición en la sala de la Antigua Rural. El proyecto de María Castellanos y Alberto Valverde genera una ficción especulativa para imaginar tecnologías de mediación interespecies en los puertos actuales. La exposición podrá verse hasta el 30 de agosto.

Exposición de fotografía nocturna en el Ateneo de La Calzada

"Mientras tu dormías" es el título de la exposición de fotografía nocturna y astrofotografía, en el Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada, con obras de Glendor Díaz Suárez. Se podrá ver hasta el 27 de agosto, de 09.00 a 21.00 horas.

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

Exposición de ilustración en el Colegio de Arquitectos

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias presenta en la sede del Colegio de Arquitectos (calle Recoletas 4, Cimavilla) la exposición colectiva de ilustración "La vida en movimientu". La exposición está comisariada por María Guija y Pedro Fano y cuenta con la aportación de 55 ilustradores que interpretan su concepto de cambio y movimiento. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y Comarca

Cine en plaza de España

La plaza de España acoge la proyección de la película "Superman" (EEUU 2025). La entrada es gratuita. Se trata de una película de Pixar de ciencia ficción.

Torneo de tenis San Agustín

Desde hoy y hasta el próximo día 23, el Real Club de Tenis Avilés celebra una nueva edición de uno de los clásicos del verano: el torneo de San Agustín. Las categorías van desde Benjamín a Veterano (mayor de 55 años). El período de inscripción estuvo abierto hasta el día 12.

Visita guiada a la rula

A las 16.45 horas, todos los martes y viernes hasta el 11 de septiembre. Tendrán una duración aproximada de hora y media y será imprescindible reservar con anterioridad, pues el aforo máximo de cada visita será de 18 personas. Esta reserva se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés, en horario de 10 a 19 horas, de lunes a domingo. También es posible reservar plaza a través del teléfono 985 54 43 25 y del correo electrónico turismo@aviles.es

Taller musical al aire libre en el parque de Ferrera

El quiosco del parque de Ferrera acoge entre las 12.00 y las 14.00 horas, un taller musical al aire libre diseñado para crear comunidad a través de la música y del contacto con la naturaleza. Durante los lunes del mes de agosto, los y las jóvenes de 14 a 30 años podrán participar gratuitamente en estas sesiones. No es necesario inscribirse.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, exhibe "Vidas desplazadas. Derechos en suspenso", una muestra de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Burtynsky al Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge "Agua", del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Naturalezas Vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge "Naturalezas Vivas", exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Barco por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas de dos horas a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El recorrido incluye el Espacio Portus. El precio es de 12 euros por persona.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Cuencas

Mercado en Riosa

Los puestos -una docena- con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la travesía de Santa Bárbara entre las 8.00 y las 1400 horas aproximadamente.

Exposición fotográfica "Historias infinitas" en La Felguera

El centro de creación escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica "Historias infinitas", una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra "Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza", con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, "Daichi".

"Emovere", fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra "Emovere", que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Visitas al pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Desfile de carrozas y verbena en Sariego

La Cueva y la Ermita de San Pedrín, en Narzana, acogerán a las 20.00 horas el desfile de carrozas y el reparto de bollo, vino y San Pedrín entre socios y colaboradores, dentro de las fiestas de San Pedrín de la Cueva. A las 22.00 horas tendrá lugar la gran verbena, amenizada por Orquesta Tango y el grupo Tekila, con fuegos artificiales a la una de la madrugada y una chocolatada a las 5.00 horas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Representación teatral en Candás

El Teatro Prendes de Candás acogerá la representación de "Agua de Soto", a cargo de GT Selena (Soto del Barco), dentro del XXXVI Salón de Teatru Costumista Asturianu, un encuentro con la cultura teatral asturiana que se celebra cada año en la última quincena de agosto, con la participación de compañías que representan obras de autores asturianos o adaptaciones a la cultura asturiana de obras universales.

Visita animada al Museo Taller de Títeres de Siero

El Museo Taller de Títeres en Llugarín ofrecerá, a las 18.00 horas hasta el 30 de agosto, la visita animada "Titereando", en la que los asistentes podrán manejar títeres de distintas partes del mundo -India, Indonesia, Benín, México, Chequia o Italia- y conocer su origen e historia. Una actividad pensada para todas las edades. La reserva es necesaria.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El Centro Polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Exposición sobre María de Hungría en Villaviciosa

La Casa de los Hevia de Villaviciosa será sede, del 10 al 30 de agosto, de la exposición "Mary4All. El sueño de una princesa del Renacimiento", dedicada a la figura de María de Hungría, hermana de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos. La muestra se ubicará en la segunda planta del edificio.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Festival Folclórico Internacional de la villa de Ribadesella

El centro de la villa de Ribadesella acogerá a las 12.30 horas un pasacalles con grupos de música, danza y tradiciones populares de Armenia, Botsuana, Colombia e Indonesia, dentro del Festival Folclórico Internacional. A partir de las 18.00 horas, las agrupaciones actuarán en la plaza Nueva.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición "Historia del puerto de Lastres"

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición "Historia del puerto de Lastres".

Exposición "Pozos y lavaderos de carbón en Asturias", en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados "Pozos y lavaderos de carbón en Asturias", del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge desde hoy hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación "Verano en la calle". Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

"Interludio", pintura de Helena Toraño en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge "Interludio", una muestra pictórica individual de la artista llanisca Helena Toraño, comisariada por Ainhoa Janices. La exposición propone un recorrido por un universo figurativo en el que el mar funciona como protagonista y como vehículo de estados de ánimo como la calma, la nostalgia o la admiración por la inmensidad. Puede visitarse gratis en la planta baja de la Casa de Cultura, de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Occidente

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Soto de Luiña (Cudillero)

Los puestos -una docena- con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza de la Iglesia entre las 9.00 y las 1400 horas aproximadamente.

Conciertos en la plaza del Ayuntamiento de Luarca

La plaza del Ayuntamiento de Luarca acogerá, dentro de las fiestas de San Timoteo, una noche de conciertos con las actuaciones de la banda de música "La Lira de Luarca" y la banda de gaitas "La Reina del Truébano".

Espectáculo de magia en Cangas del Narcea

El parking del restaurante El Trasgu en Besullo, acogerá a las 19.30 horas "La Magicleta", un espectáculo de magia de calle fresco, divertido y un poco gamberro a cargo del Mago Martín, dentro de la Semana Cultural de Besullo.

Visitas guiadas al Castro Chao Samartín, en Grandas de Salime

El Museo Castro Chao Samartín ofrecerá visitas guiadas al yacimiento arqueológico, de martes a sábado a las 13.00, 17.00 y 18.00 horas, y domingos y festivos a las 13.30 horas. El recorrido repasará la historia de los primeros pobladores de la zona, desde el neolítico hasta la edad media, a través de los sucesivos asentamientos de la edad del bronce, la edad del hierro y la época romana, hasta su conversión en necrópolis. Las visitas, única vía de acceso al yacimiento, parten del museo, donde antes es necesario retirar la entrada.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez "Naro", figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.