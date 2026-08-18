Alberto Javier González recoge su premio de 1.000 euros netos: "Nos llevamos un buen pellizco"

El sotobarquense Alberto Javier González González fue el ganador del último premio de 1.000 netos del Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA. Ayer pudo pasarse por fin a recoger el dinero que tanta ilusión le hacía recibir: "Participo en todos los sorteos y sabía que fuera lo que fuera que me tocase, ya sea el dinero o el coche, yo sabía que me iba a poner bien contento".

Y aunque no pudo evitar la sorpresa cuando recibió la llamada que le proclamaría como ganador, tenía el presentimiento de que tarde o temprano iba ser uno de los afortunados del Gran Sorteo del Verano. "Si soy sincero, tenía la corazonada de que este año me iba a tocar algún premio", admite.

Una parte de los 1.000 euros los destinará a cubrir gastos, mientras que la otra parte irá a la hucha de los ahorros: "La verdad es que nos hemos llevado un buen pellizco". Y es que los ganadores de este premio recibirán el importe íntegro, pues LA NUEVA ESPAÑA se hace cargo de la retención fiscal.

Si usted también quiere probar suerte y tener la posibilidad de conseguir los 1.000 euros que cada semana reparte esta cabecera, solo tiene que animarse a participar en el sorteo. La dinámica es muy sencilla. Solo tiene que completar con sus datos el resguardo que aparece en la parte inferior de la página-cartilla publicada el domingo en el periódico –mañana sale la cuarta–, y entregarlo hasta el martes en su kiosko, o también presencialmente en la urna ubicada en la sede de Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA o por correo, en este caso hasta el jueves. Además, deberá completar la cartilla con los cinco cupones que saldrán cada día, de lunes a viernes, con el periódico, contando el sábado con un cupón comodín, que podrá sustituir cualquiera de los cupones semanales que el lector no haya podido conseguir. Los lectores podrán presentar tantas cartillas como deseen, multiplicando así sus posibilidades de convertirse en uno de los ganadores del Gran Sorteo del Verano.

Sorteos ante notario

Todos los sorteos se celebran ante notario para garantizar la máxima transparencia. Los nombres de los Mganadores se publican posteriormente en LA NUEVA ESPAÑA y en sus canales oficiales. Para recibir el premio será necesario presentar la cartilla original cumplimentada. En el caso de los premios en metálico, los 1.000 euros se entregarán netos, ya que el periódico asume la retención fiscal correspondiente. La próxima semana los lectores tendrán opción de llevarse otros 1.000 euros.