Asturias sufre la mayor caída de la exportación en la primera mitad del año por el cierre del horno "B" de Arcelor

Asturias fue la comunidad autónoma donde más cayeron las exportaciones en la primera mitad de este año en comparación con el mismo período de 2025. El principal motivo fue el descenso de la actividad siderúrgica, en buena medida por el cierre del horno alto "B" de ArcelorMittal en Veriña (Gijón), que inició su reactivación en mayo.

En concreto, las ventas exteriores de la región entre enero y junio alcanzaron los 2.692,9 millones de euros, un recorte del 7,26% frente a un año antes (2.903,6 millones), según los datos del Ministerio de Economía y Comercio publicados este martes. Fue la mayor caída porcentual entre todas las comunidades autónomas en el período.

La metalurgia, principal pilar de la exportación asturiana, pasó de 1.220,6 a 1.023,1 millones, esto es, casi 198 millones menos. Dentro del sector, la caída se concentró especialmente en productos laminados de hierro y acero (con retrocesos del –55,7 % y –39,6 % respectivamente), mientras que el cinc en bruto (principal producto exportado en términos absolutos) creció moderadamente (6,3%).

Otros capítulos también retrocedieron, como la fabricación de otros materiales de transporte (–47,6%) o la industria alimentaria (–16%). En cambio, mostraron un comportamiento positivo la extracción de minerales metálicos (62,7% más), la fabricación de maquinaria y equipo (19,3%), la industria química (7,8%), los productos farmacéuticos (58%), las coquerías y el refino de petróleo (21,2%) y el material y equipo eléctrico (17%).

El horno "B" de Arcelor dejó de producir a finales de septiembre de 2025, tras una avería surgida al reanudarse la actividad después de una parada de mantenimiento. Los intentos de rearranque fracasaron y en febrero de 2026 la compañía decidió enfriar y vaciar el horno para acometer una reparación de emergencia. Permaneció inactivo hasta el 11 de mayo, cuando se inició su reactivación mediante oxilanza. La primera colada se produjo al día siguiente y no recuperó plena capacidad hasta bien entrado el mes de junio. Durante la mayor parte del semestre, por tanto, las factorías asturianas operaron con un solo horno alto, lo que provocó escasez de arrabio y redujo notablemente la fabricación de productos largos, carriles y alambrón.

Superávit comercial

Teniendo en cuenta que en el primer semestre las importaciones de Asturias se cifraron en 2.602,3 millones (un 4,1% menos), la balanza comercial de la región registró hasta junio un superávit de 90,4 millones, frente a los 190,4 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025.

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A nivel nacional, las exportaciones aumentaron un 2%, hasta los 201.133,6 millones, mientras que las importaciones crecieron un 5,2%, situándose en los 233.914,6 millones. Por lo tanto, España acusó un déficit comercial de 32.780,9 millones en el primer semestre, un 30,5 % más que un año antes.