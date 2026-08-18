Las ayudas que favorecen el relevo el campo asturiano cuando no hay sucesión familiar: seis ganaderías de carne, una de leche y una explotación apícola, las primeras beneficiarias

El sector primario necesita renovación y el Principado ha articulado ayudas para favorecer la sucesión de explotaciones. La Comisión Regional del Banco de Tierras ha aprobado una concesión de 343.734 euros con el objetivo de contribuir al relevo generacional en el sector agrario. La convocatoria beneficiará a ocho profesionales repartidos en seis explotaciones de ganado de carne, una de leche y otra apícola. Con ella se pretende garantizar la continuación de actividades que se pueden extinguir al carecer de sucesión familiar.

El anuncio tuvo lugar durante la visita del gerente de la entidad José Ramón Feito a una explotación de abejas en San Cipriano de Pando (Oviedo), en la que atendió a los medios entre las colmenas de Belarmino Álvarez. Esta ayuda ofrece un impulso para que este tipo de actividades no se queden en el dique seco cuando llegue la jubilación, y Álvarez es beneficiario, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA contando su historia. Su explotación, que no podía contar con sucesión familiar, seguirá en marcha gracias a Jacobo Soria, un joven apicultor argentino de 31 años que se hará cargo de las 400 colmenas del lugar. “Mejor que él nadie, Argentina es un país con muchísimo nivel en el sector”, explica Álvarez.

Imagen de una de las colmenas en la explotación apícola de San Cipriano de Pando (Oviedo) / Mario Canteli / LNE

Dichas ayudas oscilan entre 20.000 y 65.000 euros por cada beneficiario, los cuales se ingresarán a lo largo de un periodo de cinco años. La cantidad asignada a cada productor se determinó en base a sus características específicas, con aportaciones anuales que varían entre los 4.000 y 13.000 euros.

El importe total de la convocatoria se distribuirá entre el ejercicio de este año y el de 2030 mediante anualidades de 68.746 euros. Durante el acto en San Cipriano de Pando José Ramón Feito puso en valor la importancia de que esta medida llegue a más beneficiarios: “El próximo ejercicio sacaremos una nueva convocatoria para tratar que haya cada vez más difusión y haya más explotaciones con relevo generacional en el Principado”.

Dos mujeres y seis hombres beneficiados

Las ocho solicitudes para la ayuda se reparten de la siguiente manera. Seis de ellas fueron para explotaciones de ganado de carne: dos promovidas por mujeres en Caso y Colunga; otras dos de jóvenes ganaderos de Cangas del Narcea; y dos más en Piloña y Ponga. Una solicitud más está vinculada a una ganadería de leche en Navia y, por último, la mencionada explotación apícola de Oviedo.

El 60% de la financiación de las subvenciones viene del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el 28% lo aporta el Principado y el 12% restante procede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.