El presidente del Principado cuestiona a los alcaldes que critican las zonas tensionadas: "¿Por qué saben que no funcionan si no se aplicó?"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondió este martes a los alcaldes que cuestionan la implantación de las zonas tensionadas en la región, que cuenta con la oposición de Oviedo y Gijón, entre otros concejos. “Mi respuesta a quienes dicen que no funcionan es por qué lo saben si no se aplicó”, se preguntó, ante la crítica que está recibiendo la medida por parte de varios alcaldes, como la regidora de Gijón, Carmen Moriyón.

Barbón sostuvo que, en problemáticas que afectan tanto a la ciudadanía, “es mejor probar todas las políticas a nuestro alcance para intentar moderar el precio”. Y puso de ejemplo la regulación de viviendas de uso turístico, “un mal” que “impacta de lleno” en las viviendas que salen al mercado del alquiler.

No obstante, reconoció la importancia de incrementar la oferta y apuntó que el Gobierno asturiano tiene la intención de impulsar la construcción de 1.500 viviendas públicas. También habló del reciente acuerdo con los empresarios el sector para habilitar 400 viviendas protegidas a través del aumento del precio del módulo y una ayuda con cargo a la ley de Vivienda.

“También está el programa ‘Alquilámoste”, las ayudas y las deducciones que hacemos. Pero, desde luego, yo creo que hay que probar todo porque la gente lo demanda, y yo estoy aquí para escuchar e intentar resolver los problemas”, afirmó durante una visita a Avilés.

En este sentido, hizo un llamamiento a la unidad de todos los partidos: “Los políticos tenemos que dejarnos de estar en el debate permanente y decir que, por una vez en la vida, vamos a dejar a un lado el tema ideológico para probar todos los instrumentos e intentar que el acceso a la vivienda deje de ser un problema”.

Luego, añadió, “si no funcionan no pasa nada, retrocedemos”. “Pero, ¿y si funciona y la medida tiene como resultado la bajada del precio del alquiler, como se ha visto en Cataluña o Navarra?”, se preguntó.

Para Barbón, lo que no se puede permitir el Gobierno es “tener a nuestros ciudadanos, sobre todo a tantos jóvenes, que no pueden emanciparse. Que tienen que vivir con sus padres o tienen que pagar precios prohibitivos de vivienda porque no estamos haciendo los políticos lo que tenemos que hacer”.

“Yo, desde luego, empeño mi palabra de intentarlo todo. Y si nos equivocamos, retrocedemos y marcha atrás”, se comprometió. No sería la primera vez. El presidente del Principado recordó que durante la pandemia se “equivocó muchas veces”, pero “nadie puede decir que no tomábamos decisiones, porque en política lo que no se puedes es tener miedo a equivocarte o quedar mal”.

“Por eso yo digo, con todo respeto a la alcaldesa de Gijón y a todos los alcaldes que cuestionan estas medidas que aplicamos, veamos si funcionan y si no funcionan, estamos a tiempo de cambiar”, concluyó.