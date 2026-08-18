Barbón se muestra optimista pese al descenso de la Universidad de Oviedo en los rankings: "El puesto no es ni mucho menos por los resultados académicos"

El Principado se muestra optimista tras el pinchazo de la Universidad de Oviedo en el Ranking de Shanghái, donde pasó de estar entre las 700 mejores universidades del mundo a situarse entre las 900 en tan solo un año. "Estos resultados tienen mucho que ver con el relevo generacional, la gente joven está empezando a investigar y cuando consoliden sus estudios, todo prevé que se mejorará en el ranking", manifestó este martes el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante una visita en el Centro Niemeyer de Avilés.

"El puesto que ocupa la Universidad de Oviedo no es, ni mucho menos, por los resultados académicos, sino que va en relación con las investigaciones", explicó Barbón, que sostuvo que actualmente se está produciendo un "rejuvenecimiento" en la institución académica asturiana. Además, el Presidente recalcó la "gran apuesta" del Principado por la ciencia y la investigación.

La Administración autonómica sostiene que está trabajando junto a la Universidad de Oviedo para reforzar el sistema científico y facilitar precisamente ese relevo generacional al que se refirió este martes Barbón. Entre las medidas citadas por la Consejería de Borja Sánchez se encuentran la Ley de Ciencia del Principado y las convocatorias destinadas a atraer y retener talento, como los programas Severo Ochoa y Margarita Salas, además del apoyo a la estabilización de científicos beneficiarios del programa Ramón y Cajal.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) respaldan, al menos en términos de inversión, el esfuerzo que el Principado reivindica, pero que no necesariamente se destina a la Universidad, sino también a las empresas privadas. En 2024, el gasto en I+D creció un 10,4% y el personal investigador aumentó un 11,7%. Asturias alcanzó una inversión de 308 millones de euros y 5.264 personas contratadas a tiempo completo en ciencia e innovación. La comunidad se situó así como la tercera con mayor crecimiento del gasto en I+D, solo por detrás de Navarra, con un 39,5%, y Madrid, con un 14,3%.