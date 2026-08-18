Barbón reivindica la estabilidad del Gobierno asturiano y defiende el diálogo entre los socios pese a las discrepancias en impuestos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado este martes la estabilidad del Gobierno de Asturias y ha defendido el diálogo como una de las principales fortalezas del Ejecutivo autonómico, integrado por dos fuerzas políticas diferentes. El jefe del Gobierno asturiano ha asegurado que las reuniones del Consejo de Gobierno son espacios de debate «en profundidad» y se desarrollan con «muy buen clima».

Barbón ha señalado que aunque las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas, por lo que no pueden hacerse públicos sus contenidos, el intercambio de posiciones forma parte habitual del funcionamiento del Ejecutivo. «Nosotros dialogamos siempre, siempre», afirmó.

El presidente asturiano ha recalcado además que el diálogo ha marcado su trayectoria política, recordando una de sus recurrentes reivindicaciones en su etapa como alcalde en Laviana: que nunca gobernó con mayoría absoluta. «El diálogo siempre es una fortaleza. Yo creo en la fuerza del diálogo», añadió.

La fiscalidad, recurrente motivo de fricción entre los socios

Las declaraciones se producen en un contexto en el que se perfila otra discrepancia entre los socios del Principado, PSOE e Izquierda Unida, en torno a una reforma fiscal que el Ejecutivo asturiano está perfilando. Barbón confía en alcanzar un acuerdo con IU para sacar adelante una propuesta que, según explicó en su día, busca «acompañar» a las clases medias y trabajadoras mediante ajustes en el tramo autonómico del IRPF y un refuerzo de las deducciones fiscales.

La reforma fiscal planteada por el Gobierno asturiano pretende ampliar el alcance de las deducciones autonómicas del IRPF para aliviar la carga tributaria de las rentas medias, sin recurrir a una deflactación general del impuesto. Sin embargo, IU ha mostrado su rechazo a negociar rebajas fiscales sin un refuerzo previo de los servicios públicos.

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«Un ejemplo» de estabilidad pese a las diferencias

Pese a las discrepancias en materia fiscal, Barbón ha insistido en que el Gobierno de coalición mantiene su estabilidad y capacidad de acuerdo. El presidente ha realizado estas declaraciones en Avilés, donde también existe un gobierno de coalición entre PSOE en IU en el Ayuntamiento. Precisamente, Izquierda Unida planteará próximamente a su asamblea interna decidir sobre la continuidad de la alianza, dadas las discrepancias con el PSOE en el Consistorio. En este sentido, Barbón ha presentado al Gobierno de Asturias como «un ejemplo» en un contexto político que describió como marcado por la inestabilidad en otras administraciones.