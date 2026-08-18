Un cuento en asturiano en la colección de la UNESCO destinada a poner en valor lenguas en peligro de extinción

La UNESCO ha seleccionado Prau, de Daniel García Granda y Ester Sánchez, para formar parte de una nueva colección internacional destinada a poner en valor los libros infantiles publicados en lenguas indígenas y en peligro de extinción. La selección reúne cerca de 170 obras en más de 150 lenguas de todo el mundo y convierte al álbum asturiano en el único título de la colección publicado en una lengua propia del Estado español.

La iniciativa, impulsada junto a la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY), pretende destacar el papel de la literatura infantil como herramienta para la preservación y revitalización lingüística. Las obras, publicadas entre 2018 y 2025, han sido escogidas entre más de 500 propuestas.

Prau es un álbum ilustrado que reivindica el paisaje rural asturiano como un espacio esencial de identidad y pertenencia. El texto de García Granda, escrito en asturiano, construye a través de metáforas, juegos de palabras y rimas una mirada poética sobre el prado, mientras las ilustraciones de Ester Sánchez aportan una interpretación visual que dialoga con los versos. El cuento se publicó por primera vez el 1 de octubre de 2021 por Pintar-Pintar Editorial, y volvió a editarse en 2023.

La selección se enmarca en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), promovido por la UNESCO. La organización subraya que cada lengua representa una manera singular de comprender y experimentar el mundo y que su desaparición supone una pérdida para toda la humanidad.

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Prau contará con edición física y digital en asturiano y únicamente digital en castellano.