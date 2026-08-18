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Un cuento en asturiano en la colección de la UNESCO destinada a poner en valor lenguas en peligro de extinción

Una colección de más de 170 obras en 150 lenguas de todo el mundo incluye al álbum asturiano Prau en el único título de la colección publicado en una lengua del estado español.

Portada del cuento, &quot;Prau&quot;

Portada del cuento, "Prau"

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Bárbara Martín

La UNESCO ha seleccionado Prau, de Daniel García Granda y Ester Sánchez, para formar parte de una nueva colección internacional destinada a poner en valor los libros infantiles publicados en lenguas indígenas y en peligro de extinción. La selección reúne cerca de 170 obras en más de 150 lenguas de todo el mundo y convierte al álbum asturiano en el único título de la colección publicado en una lengua propia del Estado español.

La iniciativa, impulsada junto a la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY), pretende destacar el papel de la literatura infantil como herramienta para la preservación y revitalización lingüística. Las obras, publicadas entre 2018 y 2025, han sido escogidas entre más de 500 propuestas.

Prau es un álbum ilustrado que reivindica el paisaje rural asturiano como un espacio esencial de identidad y pertenencia. El texto de García Granda, escrito en asturiano, construye a través de metáforas, juegos de palabras y rimas una mirada poética sobre el prado, mientras las ilustraciones de Ester Sánchez aportan una interpretación visual que dialoga con los versos. El cuento se publicó por primera vez el 1 de octubre de 2021 por Pintar-Pintar Editorial, y volvió a editarse en 2023.

La selección se enmarca en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), promovido por la UNESCO. La organización subraya que cada lengua representa una manera singular de comprender y experimentar el mundo y que su desaparición supone una pérdida para toda la humanidad.

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Prau contará con edición física y digital en asturiano y únicamente digital en castellano.

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