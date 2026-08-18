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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Herido grave un joven de 28 años al volcar con su coche en la AS-II en Llanera

La Guardia Civil investiga las causas del accidente, que provocó la salida de vía y el vuelco del turismo en el que viajaba el hombre

Un herido grave tras volcar con su coche en la AS-II, en Pruvia

Un herido grave tras volcar con su coche en la AS-II, en Pruvia

S. G.

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Sara Bernardo

Sara Bernardo

Susto en la carretera AS-II en sentido a Oviedo. Un hombre de 28 años, que responde a las iniciales D.B.P., ha resultado herido grave este martes al salirse de la vía con su coche, en el que viajaba solo.

El accidente se produjo a las 11.42 horas en el punto kilométrico 12,800 de la AS-II, a la altura de la salida de Pruvia (Llanera). Por causas que todavía se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la calzada y terminó volcando.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y agentes del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Destacamento de Tráfico de Oviedo. Los investigadores se han hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las causas de la salida de vía.

El conductor fue atendido inicialmente en el lugar del accidente y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El joven presentaba un fuerte golpe en la zona de las costillas y su estado es grave.

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El siniestro obligó a prestar especial atención a la circulación en este tramo de la autopista mientras se atendía al herido y se retiraba el vehículo accidentado, si bien no llegaron a producirse grandes retenciones.

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