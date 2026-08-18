¿Cuánto le costará a las familias asturianas la vuelta al cole? El gasto en la región será el más bajo de España

Mochilas nuevas, libros, material escolar, ropa, transporte y, en algunos casos, hasta uniforme. Con septiembre a la vuelta de la esquina, el regreso a las aulas vuelve a convertirse para las familias asturianas en una de las facturas más importantes del año. Y eso que Asturias sale mejor parada que la mayoría de comunidades autónomas: escolarizar a un hijo en la enseñanza pública en la región supondrá un gasto mínimo estimado de 556 euros, el más bajo de España según los cálculos de la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

La diferencia territorial es considerable. Una familia asturiana gastará, como mínimo, 200 euros menos por hijo que una madrileña si ambos estudian en un centro público. Madrid encabeza la clasificación con 756 euros por alumno, seguida de Cataluña, con 735; País Vasco, con 720; y Cantabria y Navarra, con 710. Después de Asturias, entre las comunidades con menor factura aparecen Galicia, con 566 euros; Extremadura, con 598; y Castilla-La Mancha, con 605.

Asturias también se sitúa entre las autonomías más económicas para las familias que optan por la enseñanza privada. Asescon calcula un gasto mínimo de 1.602 euros por alumno, únicamente superior al de Extremadura, donde la estimación se queda en 1.578 euros. En el extremo opuesto vuelve a encontrarse Madrid, con 1.923 euros, seguida de Cantabria, con 1.915; Cataluña, con 1.882; y País Vasco, con 1.880. La diferencia entre Madrid y Asturias alcanza así los 321 euros por hijo.

El estudio refleja hasta qué punto el lugar de residencia puede condicionar la factura escolar. La diferencia entre la comunidad más cara y la más barata alcanza los 200 euros por alumno en la enseñanza pública y los 345 en la privada. En los colegios concertados, la distancia máxima es de 205 euros: desde los 825 que calcula la asociación para Madrid hasta los 620 de Galicia.

En el conjunto del país, Asescon estima que las familias tendrán que desembolsar como mínimo 635 euros por hijo en un colegio público, 733 en uno concertado y 1.849 en uno privado. Son cantidades que incluyen gastos como material escolar, uniforme, transporte y otras necesidades asociadas al inicio del curso.

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La asociación advierte, no obstante, de que se trata de estimaciones elaboradas a partir de los costes mínimos, por lo que la factura real puede crecer considerablemente en función de las decisiones de cada familia. El tipo de centro elegido marca una de las principales diferencias, pero también influyen el material que haya que renovar, la ropa, los desplazamientos o los servicios adicionales contratados.