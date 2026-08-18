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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Nueva tragedia en la montaña asturiana: fallece un hombre en la majada de las Moñas (Cabrales)

El equipo de rescate únicamente pudo certificar su fallecimiento y la Guardia Civil se hará cargo del levantamiento de cadáver

El helicóptero de rescate del SEPA.

El helicóptero de rescate del SEPA. / SEPA

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Sara Bernardo

Sara Bernardo

Solo tres días después de que un montañero leonés de 75 años falleciera en Somiedo tras sufrir una caída, otro hombre ha resultado muerto este martes en la montaña asturiana. En este caso ha ocurrido en la majada de las Moñas, en el concejo de Cabrales.

Un aviso al 112 alertó por la mañana de que el hombre se encontraba inconsciente en el suelo en el citado enclave de los Picos de Europa, por lo que se activó al equipo de rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado. A su llegada, nada pudieron hacer por salvar la vida al hombre.

El SEPA ha informado de lo sucedido a la Guardia Civil, que se hará cargo de las tareas de levantamiento de cadáver en Cabrales.

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Tanto el equipo de rescate del Principado como el grupo de montaña de la Benemérita (GREIM) están teniendo, de nuevo, un verano ajetreado por incidencias en la montaña asturiana, donde la afluencia de gente se multiplica en época de vacaciones.

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