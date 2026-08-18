Dos nuevos rescates se suman a una semana negra en la montaña asturiana con siete intervenciones y dos fallecidos
El helicóptero medicalizado del SEPA intervino en Aller y Cangas de Onís para evacuar a dos mujeres con diferentes lesiones
Dos nuevos rescates en la montaña asturiana, que suman un total de siete desde el sábado, con un balance de dos fallecidos. Los de este martes ocurrieron en Aller y en Cangas de Onís.
El primer aviso se recibió a las 13.27 horas y en él se indicaba que una mujer de 70 años había sufrido una caída de unos seis metros en la cima de La Panda, en Aller. Hasta el lugar se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias que evacuaron a la herida en el helicóptero medicalizado. Según el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la mujer presentaba lesiones faciales. Pese a que en un primer momento las lesiones parecían leves, la accidentada fue llevada al HUCA para hacerle más pruebas.
Terminada esa operación, a las 15.44 se registró una segunda llamada. Una mujer se había lesionado el tobillo en el collado de Las Cruces, subiendo a Vega de Ario, en Cangas de Onís. Nuevamente, el equipo del Grupo de Rescate acudió a bordo del helicóptero medicalizado con el que trasladaron a la víctima hasta el Hospital de Arriondas con una posible fractura de tibia y peroné.
Estos dos rescates no fueron las únicas intervenciones de este martes. Poco después de las 11.00 horas el 112 recibía un aviso alertando de que un hombre se encontraba inconsciente en el suelo, en la majada de las Moñas, en el concejo de Cabrales. Motivo por lo que se activó al equipo de rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado.
La médica solo pudo certificar la muerte del hombre, un gijonés de unos 54 años que responde a las iniciales F.R.M, solo tres días después de que un montañero leonés de 75 años falleciera en Somiedo tras sufrir una caída.
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