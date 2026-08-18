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Ojo al radar: 569 conductores denunciados por exceso de velocidad en Asturias

Más de 25.000 vehículos fueron controlados en una semana y el 59% de las denuncias se registraron en autopistas y autovías.

Un control de tráfico de la Guardia Civil

Un control de tráfico de la Guardia Civil / Iñaki Osorio / FDV

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

La Guardia Civil denunció a 569 conductores por circular por encima de los límites de velocidad durante la campaña de vigilancia desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los días 3 y 9 de agosto en Asturias. Los agentes de la Agrupación de Tráfico establecieron 51 puntos de control y comprobaron la velocidad de 25.075 vehículos.

Los conductores denunciados representan el 2,27% del total de vehículos controlados. El porcentaje es inferior al registrado en la campaña realizada en abril, cuando fueron sancionados el 2,88% de los vehículos sometidos a control, lo que supone un descenso de 0,61 puntos porcentuales.

Por tipo de vía, la mayoría de las infracciones se detectaron en autopistas y autovías. En concreto, 337 conductores, el 59,2% del total de denunciados, circulaban por encima de la velocidad permitida en estas carreteras. En las vías convencionales se formularon otras 232 denuncias, el 40,8%.

Sin embargo, el porcentaje de infractores fue mayor en las carreteras convencionales si se compara con el número de vehículos controlados en cada tipo de vía. En estas carreteras fueron denunciados el 2,50% de los vehículos comprobados, frente al 2,13% registrado en autopistas y autovías.

La campaña no detectó ningún caso que pudiera constituir un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad. En concreto, ningún conductor fue identificado circulando a más de 80 kilómetros por hora por encima del límite establecido, supuesto recogido en el artículo 379.1 del Código Penal.

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A estos controles se suman los realizados por las policías locales dentro de sus respectivas competencias, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el cumplimiento de los límites de velocidad en las carreteras asturianas.

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