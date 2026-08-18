Prepárate para la vuelta a la rutina con los talleres y recetas del Espacio 360 de masymas

masymas te trae cada mes una completa agenda de planes con la gastronomía y la alimentación saludable como protagonista. El espacio ubicado en el interior de Parque Principado te propone una vuelta a la rutina marcada por una alimentación saludable con la verdura como protagonista en tu dieta, talleres para compartir con los más pequeños e ideas originales para darle una vuelta al clásico bocadillo del almuerzo.

Y si no quieres perderte nada, sigue al Espacio 360 de masymas en su página de Eventbrite.

20 agosto 17.30 Recetas con verduras y frutas con Santiago López

Santiago López nos abre las puertas de su cocina para enseñarnos a preparar recetas deliciosas con un toque creativo y veraniego. Este taller está pensado para quienes disfrutan cocinando con frutas y verduras o quienes quieren comenzar a cocinar dándole un toque diferente a sus platos.

3 septiembre 17.30 Taller infantil de decoración de libretas

Comenzamos septiembre despertando la creatividad de los más pequeños. En este taller infantil cada participante decorará su propia libreta utilizando pegatinas, colores, recortes y materiales decorativos para crear un diseño único y personalizado. Una actividad divertida para dar la bienvenida al nuevo curso escolar y fomentar la imaginación mientras comparten una tarde diferente. Además, todos los asistentes se llevarán su libreta terminada a casa. ¡No te lo pierdas!

10 septiembre 17.30 Bocadillos para el cole

La vuelta al cole también es el momento perfecto para renovar ideas en la cocina. En este taller aprenderás a preparar bocadillos originales, equilibrados y llenos de sabor para recreos, excursiones y meriendas. Descubriremos combinaciones saludables, propuestas divertidas para los más pequeños y trucos para convertir un clásico de siempre en una opción práctica y nutritiva para el día a día.