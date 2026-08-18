La tecnológica Izertis compra casi 70.000 acciones propias
La compañía asturiana destinará el capital a ganar tamaño y retribuir a la plantilla
La tecnológica asturiana Izertis compró ayer 69.821 acciones propias, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para ello, la compañía presidida por Pablo Martín suspendió y reanudó ayer, con apenas unos minutos de diferencia, el contrato de liquidez que mantenía suscrito con Renta 4 Banco desde el pasado 4 de julio.
La reactivación del contrato con Renta 4 se produjo como consecuencia de la finalización de la adquisición en bloques de títulos propios. La inversión en autocartera es una operación habitual en empresas cotizadas.
En concreto, las acciones se destinarían a la ejecución de "operaciones corporativas" y, en su caso, entregar acciones a directivos y empleados, según el comunicado de Izertis a la CNMV, firmado por la secretaria no consejera del consejo de administración de la tecnológica, Irene Sáenz de Santa María Valín.
Las "operaciones corporativas" son un instrumento esencial en el plan de crecimiento trazado por Izertis de aquí al año 2030, concretamente mediante la adquisición de empresas españolas y extranjeras del sector tecnolígico.
En 2025, Izertis facturó 166,9 millones de euros, un incremento del 20,9% en comparación con el año anterior.
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