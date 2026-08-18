Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

La tecnológica Izertis compra casi 70.000 acciones propias

La compañía asturiana destinará el capital a ganar tamaño y retribuir a la plantilla

Pablo Martín, presidente de Izertis, tañe la campana con la que inauguró su cotización en el BME Growth en 2019. |

Pablo Martín, presidente de Izertis, tañe la campana con la que inauguró su cotización en el BME Growth en 2019. |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Yago González

Yago González

Oviedo

La tecnológica asturiana Izertis compró ayer 69.821 acciones propias, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para ello, la compañía presidida por Pablo Martín suspendió y reanudó ayer, con apenas unos minutos de diferencia, el contrato de liquidez que mantenía suscrito con Renta 4 Banco desde el pasado 4 de julio.

La reactivación del contrato con Renta 4 se produjo como consecuencia de la finalización de la adquisición en bloques de títulos propios. La inversión en autocartera es una operación habitual en empresas cotizadas.

En concreto, las acciones se destinarían a la ejecución de "operaciones corporativas" y, en su caso, entregar acciones a directivos y empleados, según el comunicado de Izertis a la CNMV, firmado por la secretaria no consejera del consejo de administración de la tecnológica, Irene Sáenz de Santa María Valín.

Las "operaciones corporativas" son un instrumento esencial en el plan de crecimiento trazado por Izertis de aquí al año 2030, concretamente mediante la adquisición de empresas españolas y extranjeras del sector tecnolígico.

Noticias relacionadas

En 2025, Izertis facturó 166,9 millones de euros, un incremento del 20,9% en comparación con el año anterior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dolor de Javier Álvarez, histórico futbolista del Oviedo, tras perder a su hija, ahogada en el embalse de Quirós tras ver el eclipse: 'Estoy muerto en vida
  2. En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
  3. Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
  4. Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
  5. El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
  6. Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés
  7. Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
  8. La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias

Alberto Javier González recoge su premio de 1.000 euros netos: "Nos llevamos un buen pellizco"

Alberto Javier González recoge su premio de 1.000 euros netos: "Nos llevamos un buen pellizco"

La tecnológica Izertis compra casi 70.000 acciones propias

La tecnológica Izertis compra casi 70.000 acciones propias

Prepárate para la vuelta a la rutina con los talleres y recetas del Espacio 360 de masymas

Prepárate para la vuelta a la rutina con los talleres y recetas del Espacio 360 de masymas

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 18 de agosto de 2026

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 18 de agosto de 2026

El británico afincado en Ribadedeva que "arrancó" una nueva vida laboral a los 60 años: "Nunca es tarde para reinventarse"

El británico afincado en Ribadedeva que "arrancó" una nueva vida laboral a los 60 años: "Nunca es tarde para reinventarse"

Asturies afítase ente los destinos turísticos meyor valoraos d'España

Asturies afítase ente los destinos turísticos meyor valoraos d'España

"Festillingües" volverá al parque del Muelle d'Avilés con cuatro xornaes dedicaes a la llingua y la cultura asturiana

"Festillingües" volverá al parque del Muelle d'Avilés con cuatro xornaes dedicaes a la llingua y la cultura asturiana

De Holanda al Ojo del Buey de Peña Mea: la historia tras la foto del eclipse que deslumbra a Asturias

De Holanda al Ojo del Buey de Peña Mea: la historia tras la foto del eclipse que deslumbra a Asturias
Tracking Pixel Contents