Adiós al verano en Asturias: un frente frío desplomará diez grados los termómetros a partir de mañana y la AEMET prevé lluvias generalizadas para todo el fin de semana
El cambio radical en el tiempo podría prolongarse hasta el próximo lunes
El sábado las máximas rondarán los 18 grados
Asturias dirá adiós al verano por unos días. Después de semanas de intenso calor, lo que vendrá ahora será el peor fin de semana del estío. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de un desplome de temperaturas, de más de diez grados, y de lluvias generalizadas a partir de mañana, jueves. La causa: la entrada de un frente frío procedente del Atlántico, que dejará tiempo inestable en buena parte de España. En el norte, los chubascos podrían ser localmente fuertes y persistentes, e ir acompañados de tormenta. El sábado las máximas caerán a los 18 grados.
Del bañador al chubasquero
El Principado pasará del bañador al chubasquero y el paraguas en menos de 24 horas. Degaña marcó este miércoles una máxima de 30,5 grados, Mieres superó los 27, y Oviedo y Gijón los 25, y el sol mandó durante la tarde en buena parte de la región, llenando playas y piscinas. El tiempo cambiará, sin embargo, de forma radical mañana: nubes, lluvias y hasta tormentas. Las temperaturas, por su parte, caerán en picado. Así, por ejemplo, Cangas del Narcea pasará de los 30 a los 21 grados, los termómetros en Oviedo descenderán hasta los 20, Langreo se desplomará desde los 26 a los 21, Avilés de los 26 a los 22... El mercurio aún bajará más el sábado.
Con tormentas
Según el pronóstico de la AEMET, "la entrada de un frente por el norte junto con aire frío en altura y una onda corta, dejará un predominio de tiempo inestable en buena parte de la Península. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes, y que pueden ir acompañados de tormenta".
Lo peor, en la Cordillera
En concreto, en Asturias, para este jueves se espera un "descenso localmente notable de las mínimas en la Cordillera y de las máximas tanto en la Cordillera como en la zona suroccidental". Los cielos estarán nubosos y se registrarán lluvias débiles y algún chubasco disperso al paso del frente que recorrerá de noroeste a sureste todo el territorio. Las precipitaciones serán más intensas y ocasionalmente tormentoso en la Cordillera oriental por la tarde.
¿Hasta cuándo?
La AEMET alerta que la inestabilidad podría prolongarse hasta el próximo lunes, por lo que quedan varios días de fresco, nubes y lluvias. Por lo pronto, para el viernes se espera una situación muy similar a la del jueves.
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