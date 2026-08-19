Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 19 de agosto de 2026

Oviedo

Música de bandas en la calle Pelayo

La calle Pelayo será escenario, a las 19.00 horas, del ciclo «Vive la Banda». Organizado por la Fundación Municipal de Cultura, se podrá disfrutar de la banda de Música Ciudad de Oviedo.

Cine a la luz de la Luna en Pumarín

La calle Picasso, en Pumarín, acogerá a las 22.15 horas una nueva sesión del ciclo «Cine a la luz de la Luna», con la proyección de «Una tarde en el circo» de 1939, protagonizada por los hermanos Marx. La película narra las peripecias de un joven que intenta salvar el circo en el que trabaja su novia. Apta para todos los públicos.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina», una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias cuenta con más de 15.000 obras de arte, desde el siglo XIV hasta la actualidad, con autores como El Greco, Goya, Sorolla, Picasso, Dalí y Miró. La colección permanente se puede visitar de martes a domingo en distintos horarios. Hasta el 25 de octubre se puede visitar además «Intercambios», una exposición comisariada por Laura Baños que ofrece una nueva mirada sobre las colecciones del museo. La entrada es gratuita.

Gijón

Cine documental musical en la Escuela de Comercio

En el salón de actos de la Escuela de Comercio se proyectarán las piezas, «Plaza Nueva a las diez», de Carmen Tortosa, a las 18.00 horas, y «Nuestros días en mi memoria», de Gonza López, a las 19.30 horas, dentro de la V Muestra de Cine Documental Musical de Gijón. El festival incluye piezas audiovisuales que retratan la situación de la música desde el estudio de los diferentes sonidos o los retratos más íntimos de los artistas. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Concierto de jóvenes pianistas en el Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, concierto gratuito protagonizado por los jóvenes pianistas participantes en la XXVI edición del Festival Internacional de Piano de Gijón.

Presentación de libro en el museo Evaristo Valle

En el museo Evaristo Valle, se presentará, a las 19.30 horas, el libro «Mucho por ver», del fotógrafo J. M. Magano, experto en técnicas tradicionales de la fotografía. La obra ha sido editada con las Ayudas para Iniciativas Culturales de la ONCE. El acto se enmarca en el Día Mundial de la Fotografía.

Concierto en el paseo de Begoña

A las 20.00 horas, en el paseo de Begoña, «Bohèmes Ensemble», especialistas en chanson francesa, gypsy, jazz o swing, ofrecerán un concierto encuadrado en la programación de «Arte en la Calle».

Exposición sobre Tutankamón en la Colegiata de San Juan Bautista

Hasta el 22 de septiembre se podrá visitar, en la colegiata de San Juan Bautista, la muestra «Tutankamón: Secretos Revelados». Los horarios son de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición «Eclipse de sol, comprender para disfrutar»

La exposición «Eclipses de sol, comprender para disfrutar», organizada por la Sociedad Astronómica Omega, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto.

Exposición de fotografía nocturna en el Ateneo de La Calzada

«Mientras tu dormías» es el título de la exposición de fotografía nocturna y astrofotografía, en el Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada, con obras de Glendor Díaz Suárez. Se podrá ver hasta el 27 de agosto, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición en la Antigua Rula

«Entre especies. Formas de estar juntas» es el proyecto ganador de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel – LABoral, que desde hoy se muestra en una exposición en la sala de la Antigua Rural. El proyecto de María Castellanos y Alberto Valverde genera una ficción especulativa para imaginar tecnologías de mediación interespecies en los puertos actuales. La exposición podrá verse hasta el 30 de agosto.

Exposición de ilustración en el Colegio de Arquitectos

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias presenta en la sede del Colegio de Arquitectos (calle Recoletas 4, Cimavilla) la exposición colectiva de ilustración «La vida en movimientu». La exposición está comisariada por María Guija y Pedro Fano y cuenta con la aportación de 55 ilustradores que interpretan su concepto de cambio y movimiento. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición de indumentaria en el Pueblu d’Asturies

Nueva exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965»: «EXPUESTAS». Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies». A través de seis prendas de ropa interior y lencería femenina, utilizadas entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX, se muestra la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

Avilés y Comarca

Arranca una nueva edición del Festival Internacional de Música y Danza Popular

Se inaugura el XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular. En esta edición participarán los grupos «Traditional Dance Ensemble nor Hachn» de Armenia, «Karsa Seni» de Indonesia, «Show dance: Cuerpos en movimiento» de Colombia y «Netos de Bandim» de Guinea-Bissau, además de los anfitriones, la agrupación avilesina «Sabugo ¡Tente Firme!» El programa comienza a las 12.30 horas en la plaza de España. A partir de las 18.45 horas los grupos desfilarán por el centro de la ciudad, y a las 19.00 horas se concentrarán en la plaza de Domingo Álvarez Acebal para el izado de banderas. A las 20.00 horas será la misa de las naciones en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.

Cine en plaza de España

La plaza de España acoge la proyección de la película «La luz de Aisha» (España 2025). La entrada es gratuita y la proyección comenzará a las 22.30 horas.

Torneo de tenis San_Agustín

Hasta el próximo día 23, el Real Club de Tenis Avilés celebra una nueva edición de uno de los clásicos del verano: el torneo de San Agustín. Las categorías van desde benjamín a veterano (mayor de 55 años). El período de inscripción estuvo abierto hasta el día 12.

Taller musical al aire libre en el parque Ferrera

El quiosco del parque Ferrera acoge entre las 12.00 y las 14.00 horas, junto al quiosco de la música se podrá disfrutar de una amplia variedad de propuestas adaptadas a todos los gustos: juegos de mesa, juegos cooperativos, dinámicas en equipo, juegos de movimiento, retos de escape y muchas otras actividades pensadas para divertirse, conocer gente y descubrir nuevas formas de jugar. No es necesario inscribirse. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán a este mismo espacio cubierto.

Taller gratuito en el pumptrack de Villalegre

En la pista de pumtrack de Villalegre, de 18.00 a 19.30 horas, se podrán practicar movimientos de bombeo, curvas y trazadas avanzadas, sorteo de obstáculos y carreras y competiciones con la supervisión de una monitora. Se requiere acudir con bicicleta propia y casco.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Se expondrán puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de Burtynsky en el Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge «Agua», del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Fotografía en el paseo de la ría

El paseo de la Ría acoge «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», muestra de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre desplazamientos forzados, infancia, mujeres, refugio y crisis climática.

Muestra en la Sala de Cómic

«La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España» es el título de la muestra que se puede visitar en la Sala de Cómic de Avilés (calle La Ferrería, 35, plaza de Camposagrado), hasta el 30 de septiembre.A través de una selección de 39 portadas protagonizadas por estos míticos personajes se ha querido rendir homenaje a Ibáñez y a la comunidad científica a través de la exposición. El horario de visitas es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas, y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Naturalezas Vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas Vivas», exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

En barco por la ría de Avilés

El pantalán de Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas de dos horas a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El recorrido incluye el Espacio Portus. El precio es de 12 euros por persona.

Las Cuencas

Mercado en Cabañaquinta

Los miércoles, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Cabañaquinta, en el concejo de Aller. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado en la plaza del Ganado en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán visitar la decena de puestos que conforman este pequeño mercado que se mantiene activo durante todo el año.

Mercado en El Entrego

Los miércoles, se celebra el tradicional mercado semanal en El Entrego, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio. El mercadillo, de marcado carácter generalista, estará instalado en la calle Albéniz durante la franja matinal, concretamente en horario de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen podrán recorrer los 50 puestos que conforman este espacio de venta ambulante.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería, etc. Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercado en Villaviciosa

Los miércoles, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Villaviciosa. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado junto al parque del Pelambre en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán recorrer aproximadamente 40 puestos en los que se ofertará una variada selección de productos que incluye ropa, calzado y artículos para el hogar, entre otros.

Representación teatral en Candás

El Teatro Prendes de Candás acogerá la representación de «Casi cinco horas con Ramón», a cargo de la compañía Carmen López (Langreo), dentro del XXXVI Salón de Teatru Costumista Asturianu. El encuentro reúne cada año a compañías que representan obras de autores asturianos o adaptaciones a la cultura asturiana de obras universales.

Representación teatral en Candamo

A las 19.30 horas, el escenario de Grullos acogerá la representación de «Llázaro de Tormes».

Exposición sobre María de Hungría en Villaviciosa

La Casa de los Hevia de Villaviciosa será sede, del 10 al 30 de agosto, de la exposición «Mary4All. El sueño de una princesa del Renacimiento», dedicada a la figura de María de Hungría, hermana de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos. La muestra se ubicará en la segunda planta del edificio.

Exposición de A. Stime en Candás

La Casa de la Cultura de Candás acoge una exposición del artista internacional A. Stime, que podrá visitarse del 10 al 21 de agosto. La muestra reúne la obra del artista en este espacio cultural de la localidad.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El Centro Polivalente de Lugones acoge hasta el 26 de agosto una Muestra de Artes Plásticas protagonizada por Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez, tres artistas radicados en el municipio. La exposición reúne medio centenar de obras de distintas tendencias, temáticas y técnicas. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 11:30 a 14:30 horas.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición en la Casa de la Cultura en Colunga

Hasta el 20 de agosto, se puede visitar en la Casa de Cultura de Colunga la exposición «Libro de oraciones», de Carmen Santamarina. La muestra reúne obras inspiradas en poetas con un discurso femenino y feminista, desde sor Juana Inés de la Cruz hasta autoras contemporáneas, a través de fotografías antiguas, pintura, pan de oro y objetos.

Exposición en la plaza de Puertas, en Cabrales

Hasta el 24 de agosto, se puede visitar en la plaza de Puertas, en Cabrales, la exposición «Nada es real», de Juan Falcón García. La muestra explora la relación entre inteligencia artificial y arte y reflexiona sobre la interacción entre las personas y la tecnología en la sociedad contemporánea.

La «Calle Baila» en Ribadesella

A partir de las 19.30 horas, la plaza Reina María Cristina de Ribadesella acogerá «La calle baila», una actividad abierta a todo el público de la mano del bailarín y coreógrafo Alberto Herrera, que reunirá música, baile y buen ambiente.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

«Interludio», pintura de Helena Toraño en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge «Interludio», una muestra pictórica individual de la artista llanisca Helena Toraño, comisariada por Ainhoa Janices. La exposición propone un recorrido por un universo figurativo en el que el mar funciona como protagonista y como vehículo de estados de ánimo como la calma, la nostalgia o la admiración por la inmensidad. Puede visitarse gratis en la planta baja de la Casa de Cultura, de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Occidente

Quedada de camiones clásicos en El Franco

Hoy tendrá lugar en La Caridad la IX Quedada de camiones clásicos, dentro del Fin de Semana del Motor. La jornada comenzará a las 9.00 horas con las inscripciones en el aparcamiento del hotel «Las Camelias» de Jarrio, desde donde los vehículos partirán a las 11.00 horas hacia La Caridad. A partir de las 13.30 horas, los camiones permanecerán expuestos durante toda la jornada. En la cita se pueden ver varios de los modelos más icónicos de las grandes marcas clásicas de la industria española y europea del transporte por carretera: Pegaso, Man, Barreiros, Ebro, Saba, entre otras.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Fiestas de San Timoteo en Luarca

A las 23.00 horas tendrá lugar una verbena en la plaza del Ayuntamiento, con las actuaciones de «La banda de ayer» y «Banda Gaudí».

Danza contemporánea en Cangas del Narcea

A las 19.30 horas, la casa «La Monxa» de Besullo acogerá la representación de «Disonancias v18», un espectáculo de danza contemporánea para todas las edades a cargo de la compañía Zig Zag Danza, dentro de la Semana Cultural de Besullo.

Exposición en La Caridad

Hasta el 27 de septiembre, se puede visitar en la sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, la muestra «Ondinas», de Martina Rodríguez Morán. La exposición se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Luarca

Hasta el 31 de agosto, se puede visitar en la Casa de Cultura de Luarca la exposición «Fe», de Tania Blanco. La muestra explora el hierro y sus residuos en los entornos industriales de Asturias, especialmente el óxido que tiñe de rojo el paisaje y refleja la transformación del territorio por la actividad industrial.

Ecomuseo de Somiedo

Noticias relacionadas

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.