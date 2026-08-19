Aquasella logró atraer a 80.000 festivaleros a Arriondas y ya mira a su 30º aniversario, para el que anuncia las fechas

El festival Aquasella ha completado su 29ª edición, tras registrar la asistencia de 80.000 personas a lo largo de cuatro jornadas de música electrónica. Las inmediaciones en el Valle de la Música, situadas entre Arriondas y Cangas de Onís, volvieron a convertirse en el epicentro nacional de la música electrónica, reafirmando el impacto nacional de la cita, en la comarca del oriente asturiano.

El evento desplegó una oferta artística distribuida en sus diferentes escenarios, reuniendo a referentes internacionales y nacionales de la escena actual. Nombres de primera fila como Amelie Lens, Robert Hood, Rødhåd, I Hate Models, Kobosil, Fatima Hajji, Patrick Mason, Joris Voorn, Henrik Schwarz, Chris Liebing, 999999999, East End Dubs o Héctor Oaks lideraron un cartel marcado por la “diversidad de vertientes del género y la respuesta masiva del público”, según destacan los organizadores.

Rumbo a las tres décadas de historia

Tras cerrar este balance, la organización ya mira hacia una fecha destacada en su trayectoria. La celebración de su 30º aniversario. Aquasella confirma oficialmente que su trigésima edición tendrá lugar del jueves 12 al domingo 15 de agosto de 2027. Serán cuatro jornadas intensas con las que el festival alcanzará tres décadas de actividad, manteniendo su propuesta en el entorno natural de Arriondas.

Para los asistentes habituales, la cuenta atrás comenzará el martes 25 de agosto, fecha en la que saldrá a la venta la primera promoción de abonos generales para la cita de 2027.