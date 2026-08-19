El año 2026 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. Los pastizales cubren más de la mitad de la superficie terrestre y proporcionan sustento a cientos de millones de personas en todo el mundo. Estos paisajes proporcionan alimentos, regulan el agua, preservan la biodiversidad y el patrimonio cultural; sin embargo, se encuentran entre los ecosistemas más infravalorados y cada vez más degradados, tanto en Asturias como en muchas otras partes del mundo. Las comunidades pastoriles poseen un profundo conocimiento sobre la gestión de la tierra en condiciones adversas y cambiantes, y es imprescindible ponerlas en valor, protegerlas y difundirlas.

Arriba, recepción en el Ministerio de Agricultura de Kirguistán de algunos participantes en la ruta, con el autor de este reportaje a la derecha; debajo, grupo de jóvenes locales que cantaron espontáneamente algunas canciones tradicionales a la llegada a uno de los campamentos de destino junto al lago.

La Caravana de la Ruta de la Seda (Silk Road Caravan) es un viaje reivindicativo organizado por la UNCCD (Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación) que consiste en un viaje simbólico de 6.000 kilómetros hasta Ulán Bator, en Mongolia, donde a partir del 17 agosto se celebrará la 17.ª Convención de las Partes (COP17). Esta campaña busca destacar la importancia de los pastizales para sostener medios de vida y biodiversidad, la resiliencia y versatilidad de los manejos pastoriles, que pueden reajustar los ecosistemas a las derivas producidas por el cambio climático u otras causas.

Asturias en la Ruta de la Seda de Asia que reivindica a los pastores

Durante el recorrido se muestran esfuerzos de restauración y experiencias vividas en regiones donde la salud de la tierra y la subsistencia son inseparables. La caravana reúne a pastores de diversos países, junto con cineastas y expertos, en un viaje narrativo único donde se interactúa con las comunidades locales para documentar soluciones basadas tanto en el conocimiento tradicional como en los últimos avances científicos. Para las distintas etapas, los organizadores invitaron a participar a diversas personas vinculadas al pastoreo, ganaderos y defensores y expertos del pastoralismo de todo el mundo.

Del 4 al 21 de junio, la Caravana de la Ruta de la Seda recorrió Asia Central (Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán). En la misma tuve la fortuna de haber sido invitado como único representante español, como representante de la International Land Coalition (ILC), organización que intenta velar por los derechos de las comunidades locales en el gobierno de sus territorios históricos con usos sostenibles, donde destacan los relacionados con la ganadería extensiva.

Durante la recepción oficial en Kirguistán pude expresar nuestro parecer y contribuir al diagnóstico de los problemas esenciales del pastoralismo con compañeros de Túnez, Siria, Etiopía, Sudáfrica, Somalia, Mongolia, Kirguistán, India, Italia, etc. ante autoridades como el Ministro de Agricultura de Kirguistán, que explicó a su vez las actuaciones que está llevando en su país en favor del pastoralismo.

A lo largo del recorrido hasta el Lago Issykul vivimos distintos esfuerzos de restauración de tierras y conservación de ecosistemas basados en el conocimiento de los pastores y con soluciones locales, mostrando enfoques de manejos que pueden intercambiarse entre diversos paisajes de pastizales. Por ejemplo, los "glaciares artificiales" (también conocidos como estupas de hielo), una estrategia clave de adaptación al deshielo acelerado de los glaciares naturales y a la consecuente escasez de agua en la región durante el verano.

Agua procedente de manantiales de montaña sube a más de 20 metros de altura formando montículos de hielo durante el invierno que hacen en verano más duraderos los arroyos, proporcionando agua no sólo para abrevar al ganado, sino para riego y otros usos. En la región de Batken se han almacenado más de 1,5 millones de metros cúbicos de hielo que han evitado tanto el abandono de algunos importantes pastos como el sobrepastoreo de otros. Con las comunidades locales comprobamos otros métodos diversos para mejorar la gestión del agua: flujos de lodo para aprovechamiento hídrico, plantaciones diversas para proteger contra la degradación del suelo y fomentar la retención de agua, etc. La perspicacia de un ganadero local fue capaz de predecir hace más de sesenta años el cambio climático, y de observar que la variedad de yack de capa blanca acudía menos que la negra a beber, por lo que fue seleccionando este tipo de ganado que ahora domina en la zona aventurando que iba a ser lo más conveniente.

En el viaje tuvieron un papel destacado las mujeres, algunas de las cuales acompañaron a la comitiva durante todo el viaje. Se puso en valor de forma notoria el papel de las estas, ganaderas o artesanas, líderes e impulsoras de proyectos como el aprovechamiento y la transformación de productos locales, aprovechamiento comercial de plantas medicinales, etc.

Sobre comunidades locales y conservación de la naturaleza, fauna y flora, paisajes y territorios montañosos, destacó la gestión de la Reserva Natural Baiboosun. Esta reserva fue creada con el protagonismo de la propia comunidad pastoril local, que gestiona y ordena el territorio directamente incorporando ideas y conocimientos propios y ajenos. Incluye cerca de 20 000 Ha con zonas libres de caza, áreas de amortiguación y conectividad ecosistémica basada siempre en los manejos pastoriles y de caza tradicionales sostenibles, y evitando el sobrepastoreo y la caza furtiva.

La United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) considera, como yo mismo, que "el pastoreo no es nostalgia, sino un futuro sostenible" donde "la gobernanza y la gestión sostenible y equitativa son claves para el florecimiento de los pastizales y la resiliencia de los pastores… debiendo salvaguardarse en las leyes de tenencia de la tierra y de los recursos hídricos".

Ese organismo reconoce que "el pastoreo es una poderosa actividad económica que, en gran medida, pasa desapercibida", y que "los pastores son defensores de la seguridad alimentaria", siendo "el pastoreo una estrategia integral para abordar simultáneamente la adaptación y la mitigación del cambio climático, al tiempo que se mejora la resiliencia de los pueblos". En su decálogo en defensa de los sistemas pastorales, la UNCCD destaca cómo "la gestión pastoral de las tierras preserva la biodiversidad de los pastizales y salvaguarda una gran cantidad de servicios ecosistémicos; los pastores son custodios de los pastizales y sus prácticas contribuyen a su conservación y restauración. Es fundamental detener la conversión indiscriminada de pastizales en tierras con otros usos inapropiados, así como prevenir su abandono reconociendo, valorando y respetando por igual el conocimiento local sobre la gestión de pastizales".

Hoy, los pastizales y los pastores se encuentran en una encrucijada. Si bien el pastoreo es uno de los sistemas de producción ganadera más sostenibles, a menudo se lo clasifica erróneamente junto con la agricultura intensiva, lo que da lugar a políticas que no atienden sus necesidades específicas. En la Comisión Europea de Agricultura de la UE fui pionero en defender políticas europeas específicas que diferencien entre los modelos de ganadería intensiva y extensiva. Ahora, los organismos competentes de la ONU buscan promover políticas e inversiones que reconozcan el valor único de los pastizales y el papel de las comunidades pastoriles en su protección y uso sostenible.

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Para garantizar ese futuro sostenible, debemos priorizar los pastizales en las agendas mundiales, nacionales y regionales. Esto incluye prevenir su conversión indiscriminada, promover prácticas de gestión sostenible de la tierra, invertir en investigación y empoderar a las comunidades pastoriles con medidas como el reconocimiento de los montes vecinales en mano común.