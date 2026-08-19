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El autobús asturiano bate todos sus récords: más de 5,5 millones de viajes en un solo mes

El transporte público registra en julio su mayor cifra histórica, con un crecimiento del 7,4%, mientras las lanzaderas a playas y espacios naturales disparan su uso un 17,8%

Un autobús búho circulando por Asturias.

Un autobús búho circulando por Asturias. / LNE

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

El transporte público por carretera registró en julio su mayor uso desde que existen registros, con 5.585.763 viajes en los servicios del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). La cifra supone un incremento del 7,4% respecto al mismo mes del año pasado y consolida la tendencia al alza de la demanda del autobús en el Principado.

El crecimiento también se mantiene en el acumulado del año. Entre enero y julio, los servicios del CTA contabilizaron 36.412.564 desplazamientos, un 6,7% más que en el mismo periodo de 2025.

El aumento de usuarios coincide con el refuerzo de la oferta durante los meses de verano, especialmente con la puesta en marcha de las lanzaderas estacionales para facilitar el acceso a playas y espacios naturales. Este dispositivo está integrado por 36 rutas en 30 concejos y registró en julio 97.149 trayectos, un 17,8% más que en el mismo mes del año pasado.

Todas las rutas estivales experimentaron incrementos de demanda. Entre las más utilizadas se encuentra la lanzadera que permite acceder a la ruta del Cares desde Arenas de Cabrales, con 13.531 trayectos, un 21,2% más que en julio de 2025. También destaca el servicio a la playa de Rodiles, en Villaviciosa, que sumó 7.930 desplazamientos, un 9,7% más.

Lla ruta circular que conecta las principales localidades del concejo de Llanes alcanzó los 6.313 viajes, lo que representa un incremento del 30,1% respecto al verano pasado.

Además del dispositivo específico de verano, el CTA ha reforzado los corredores que concentran una mayor demanda y mantiene servicios especiales para facilitar los desplazamientos a eventos y fiestas populares.

El Gobierno del Principado vincula esta evolución al impulso de las políticas de movilidad sostenible y al objetivo de consolidar el transporte público como alternativa al vehículo privado, también durante los meses de mayor afluencia turística.

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Toda esta oferta se beneficia además de las condiciones de la tarjeta Conecta, el billete único asturiano que permite viajar por todo el Principado por un máximo de 30 euros al mes.

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