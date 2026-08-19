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Barbón asegura que "el centro de datos de Salas no consumirá mucha agua"

"Asturias puede perder oportunidades si se queda atrás en esta carrera", advierte el presidente del Principado

Terrenos de Salas en los que se implantará el centro de datos.

Terrenos de Salas en los que se implantará el centro de datos. / Y.G.

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Yago González

Yago González

Oviedo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró ayer que "no es cierto que los centros de datos como el que habrá en Salas consumen mucha agua", así como que Asturias "puede perder muchas oportunidades si se queda atrás en la carrera" de estas instalaciones dedicadas a almacenar información digital.

Durante un acto en Avilés, Barbón declaró que "el futuro pasa por los centros de datos", y trató de rebajar algunas de las críticas que han surgido en la región en torno al proyecto de Salas, principalmente las que alertan del consumo de agua que necesitan ese tipo de infraestructuras.

A ese respecto, el presidente asturiano señaló que "se han dicho cosas como que el centro consume mucha agua, y eso no es cierto porque ya eso ha cambiado". "Consumían mucha agua los primeros centros de datos, pero los actuales lo que hacen es un sistema de refrigeración continua, de modo que la misma agua se está utilizando una y otra vez, salvo lógicamente pequeñas pérdidas; es decir, no hay reposición continua de agua, se llena una vez y se mantiene", afirmó Barbón.

"Yo entendiendo siempre la preocupación y el miedo al cambio que muchas veces tenemos, pero quiero decirle a los ciudadanos que se va a hacer todo con todo el rigor necesario, porque Asturias no puede perder el tren de la innovación y de la ciencia", argumentó el lavianés.

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En cuanto al impacto laboral, Barbón recordó las previsiones de la empresa promotora de un máximo de 3.000 empleos en la fase de construcción, más los 120 que generará el centro una vez esté activo y "todos los demás inducidos que se crearán".

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