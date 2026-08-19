El campo se muere de sed en Asturias: pérdidas de hasta el 80% del maíz y pastos secos dejan sin alimento al ganado

El campo asturiano mira al cielo, pero el agua que necesita no llega en cantidad suficiente. Los meses de déficit de lluvia, unidos a unas temperaturas excepcionalmente altas en algunas fechas, han dejado ya huella en pastos y cultivos y empiezan a trasladar el problema directamente a las cuentas de las explotaciones ganaderas. Asaja Asturias calcula que la sequía ha destruido entre el 60% y el 80% de la producción habitual de maíz forrajero, con especial incidencia en la zona central, y reclama al Gobierno del Principado ayudas urgentes para evitar que el sobrecoste de alimentar al ganado ponga en peligro la continuidad de algunas granjas.

Los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dan la razón al sector. Asturias ha llegado a agosto después del julio más cálido registrado en la región desde que comienza la serie, en 1961. La temperatura media alcanzó los 20,5 grados, 2,7 por encima del promedio habitual, mientras que la máxima media se situó en 26 grados, 3,2 más de lo normal.

En precipitaciones, Aemet considera julio un mes normal, aunque los 35,2 litros por metro cuadrado recogidos fueron un 18% inferiores a la media. El dato más significativo para explicar la situación que vive el campo está, sin embargo, en el acumulado. Entre octubre de 2025 y julio de este año Asturias recibió de media 870,6 litros por metro cuadrado, un 23% menos de los 1.130,1 habituales para ese periodo.

El año hidrológico tiene así carácter «muy seco» y es, por el momento, el séptimo más seco del periodo 1961-2026, según el balance climatológico publicado por Aemet este jueves.

El calor añadió presión a cultivos y pastos. El 6 de julio los termómetros llegaron a 39,4 grados en Camuño (Salas), y a 38,6 tanto en Mieres-Baíña como en Soto de la Barca. Solo dos días de todo el mes tuvieron en Asturias una temperatura media inferior a lo habitual.

Menos maíz y menos hierba

Para las explotaciones ganaderas, la consecuencia más inmediata está en la comida disponible para los animales. Asaja sostiene que el maíz forrajero, básico en las granjas de leche, ha sufrido pérdidas de entre el 60% y el 80% de la producción habitual. La organización asegura que este cultivo supone más del 70% de la ración en las explotaciones y advierte de que la pérdida de cosecha compromete la viabilidad y competitividad de las granjas lecheras.

Pero el problema no termina en el maíz. La escasez de pastos está obligando ya a ganaderos, según la organización agraria, a acudir al mercado para comprar forraje, elevando unos costes de producción que tendrán que seguir afrontando durante los próximos meses.

«Si no se actúa ya, muchas explotaciones familiares no podrán asumir el sobrecoste de comprar toda la alimentación fuera y se verán obligadas a reducir cabaña o incluso a cerrar», advierte Asaja.

La organización, que preside en Asturias Ramón Artime, ha trasladado al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, tres peticiones: la puesta en marcha inmediata de ayudas directas para los ganaderos afectados por la pérdida de maíz y pastos; que el Principado reclame al Ministerio de Agricultura medidas fiscales y de financiación para las zonas más dañadas; y que se agilicen los trámites para que las ayudas lleguen cuanto antes.

La preocupación del sector está en que parte del daño ya es irreversible esta campaña. Aunque vuelvan las lluvias en las próximas semanas, el maíz perdido no se recuperará y la hierba que no creció obligará a buscar alimento fuera de las explotaciones. De ahí que Asaja reclame medidas inmediatas antes de que el déficit de agua termine traduciéndose en un problema económico aún mayor para las granjas asturianas.

Asturias Ganadera reclama un "plan integral" y COAG eleva una petición "urgente"

La asociación Asturias Ganadera, liderada por Xuan Valladares, ha exigido al Gobierno autonómico de Adrián Barbón "un plan estratégico que estudie hacia dónde va la situación y se elabore un mapa de puntos prioritarios donde actuar para adelantarnos al problema", reclamando las "medidas necesarias" para compensar el efecto de las sequías y aprobando ayudas a explotaciones agrarias.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), por su parte, elevó a la Administración central y a los gobiernos autonómicos de la cornisa cantábrica una petición urgente de medidas de apoyo ante la grave crisis forrajera que atraviesan las explotaciones de vacuno de carne y leche en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y la vertiente cantábrica de Navarra.

Las persistentes olas de calor y la ausencia prolongada de lluvias durante las dos primeras semanas de agosto han agostado los prados naturales del norte, dejando a miles de ganaderías sin la base de alimentación con la que cuentan cada verano. “Lo que en circunstancias normales serían praderas verdes hasta bien entrado el otoño presenta hoy un aspecto seco y amarillento, comparable al de pleno estío en zonas de secano”, lamentó la responsable de vacuno de la Ejecutiva de COAG, Isabel Vilalba.