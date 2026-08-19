El eurodiputado Jonás Fernández alerta de que Asturias puede perder poder de decisión sobre los fondos europeos

Jonás Fernández, eurodiputado asturiano por el PSOE, se reunió esta mañana con Adrián Barbón, presidente del Principado, para hablar sobre el inicio del curso político en Bruselas, que comienza el próximo lunes, y tratar otros asuntos de actualidad política.

Fernández advirtió antes de la reunión de un asunto relevante para Asturias: la negociación del marco financiero plurianual de la Unión Europea. Se trata de un asunto trascendental, que determina el presupuesto comunitario a partir de 2027 y, por tanto, parte de los fondos que pueden recibir las regiones.

La preocupación es alta en muchas comunidades autónomas, incluida Asturias, porque la Comisión pretende restar poder de decisión a las regiones y dárselo a los Estados, avanzando hacia un sistema más centralizado. Está por ver si la propuesta fructifica.

«La propuesta de la Comisión Europea del año pasado es una propuesta muy insuficiente, tanto para Asturias como para el Grupo Parlamentario Socialista en la Eurocámara. La propuesta merma la participación de las comunidades autónomas en el diseño de programas operativos, centrando el grueso de las responsabilidades en las capitales de los Estados. Supone retraer capacidad normativa y de decisión», destacó Fernández.

«Probablemente en otros países más centralizados esto pueda no ser un problema, pero en países como el nuestro, donde las comunidades autónomas gestionan una buena parte del presupuesto público y, además, gestionan áreas tan importantes como la educación, la sanidad, la dependencia o las políticas activas de empleo, por ejemplo, supone un riesgo muy relevante para que Asturias sea capaz de mantener un protagonismo en el diseño de las políticas que los asturianos vamos a vivir en los próximos años», añadió el eurodiputado, que tildó el presupuesto de «claramente insuficiente y un retroceso».

El acero

Fernández, a su vez, hizo referencia a las recientes medidas para salvaguardar el acero comunitario que puso en marcha Bruselas. «Ha habido un cambio en la orientación de la política industrial y esperemos que se consolide». La compañía ArcelorMittal, con presencia en Asturias, era una de las empresas que solicitaba estas medidas. El eurodiputado, preguntado sobre la caída de las exportaciones en Asturias en el primer semestre, aseguró que «la cifra está muy marcada por los problemas del horno (de Arcelor) en este principio de año. En estos momentos las sensaciones son razonablemente positivas».

El eurodiputado también habló sobre las conversaciones de la UE con Estados Unidos a causa de los aranceles y el acuerdo pendiente con la Administración de Donald Trump. «Yo creo que el Parlamento ha hecho su trabajo mejorando e introduciendo elementos de predictibilidad al acuerdo que la Comisión Europea alcanzó el pasado agosto, que a muchos de nosotros no nos gustó ni las formas, pero entendíamos que esa predictibilidad era necesaria. En cualquier caso, nadie puede garantizar que Donald Trump se levante mañana con otras ideas para él».

En relación con la crisis migratoria de Ceuta, Fernández consideró que en la situación se mezclan dos cuestiones: la política migratoria y posibles factores geopolíticos. El eurodiputado pidió esperar para conocer las causas últimas de la crisis y puso como ejemplo lo ocurrido en la frontera polaca, donde, según recordó, las autoridades bielorrusas fueron acusadas de utilizar los movimientos migratorios para desestabilizar la frontera. «Es importante diferenciar ambas realidades, porque ambas necesitan respuestas distintas», señaló.

Fernández criticó además la actual correlación de fuerzas en las instituciones comunitarias y consideró que se ha consolidado una mayoría entre el Partido Popular Europeo y los partidos antieuropeos para impulsar una agenda migratoria que calificó de «claramente reaccionaria» y que el Grupo Socialista no comparte.

La crisis migratoria

Preguntado por la gestión del Gobierno de España ante la crisis de Ceuta, su valoración fue positiva. Señaló que el grueso de las personas que entraron en la ciudad autónoma «fuera de los cauces regulares» fueron devueltas durante los primeros días, aunque todavía permanece un número de personas en situación irregular. En este sentido, consideró «urgente» censar a quienes continúan en Ceuta y activar los mecanismos legales para determinar, en cada caso, si procede su acogida o devolución.

El eurodiputado también fue preguntado por la aparente contradicción entre las posiciones de las instituciones europeas y del Gobierno del Principado respecto a la gestión de estas personas. Fernández explicó que las diferencias responden a las distintas mayorías políticas existentes en cada ámbito administrativo.

«En Asturias hay una mayoría progresista, como la hay en España, y en políticas migratorias, concretamente en Europa, hay una mayoría reaccionaria. Por lo tanto, cada ámbito de decisión responde a unas mayorías políticas que salen de las distintas elecciones», afirmó.

Sobre los fondos europeos, Fernández rechazó las críticas del Partido Popular en Asturias sobre una supuesta pérdida de financiación comunitaria. «Yo no conozco datos relevantes de pérdida de financiación en Asturias», aseguró. Según explicó, la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos publica las ratios de ejecución de los fondos europeos y, a su juicio, Asturias no presenta diferencias sustanciales respecto a otras comunidades autónomas. «En algunos casos estamos incluso mejor», afirmó.

El eurodiputado consideró que existe quien «prefiere el alarmismo y contribuir a la incertidumbre que al seguimiento concreto de los datos veraces».