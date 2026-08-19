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Un helicóptero de extinción con base en Tineo, desplegado en el incendio de Urzainqui, en Navarra

Tiene una capacidad de 1.200 litros de agua

Un helicóptero del Miteco con base en Tineo.

Un helicóptero del Miteco con base en Tineo. / ATBrif

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con base en Tineo ha sido desplegado en el incendio forestal de Urzainqui, en Navarra, donde continúan trabajando brigadas de bomberos de los parques de Cordovilla, Sangüesa y Tafalla, dos BHIF y bomberos voluntarios de Isaba, que han relevado esta mañana a los efectivos de Estella, Tafalla y Peralta que han permanecido durante la noche en la zona.

Según han informado desde Sos Navarra, el incendio está ubicado en una zona forestal situada en el entorno de la peña Gazpar, es de propagación lenta y no comporta riesgo para los cascos urbanos. En apoyo de los efectivos terrestres se han movilizado seis medios aéreos, los tres helicópteros del Gobierno de Navarra y, por parte del Miteco, los dos helicópteros con base en Miluce y el ya citado helicóptero con base en Tineo.

Asimismo, han acudido al lugar efectivos de la Guardería de Medio Ambiente, con apoyo de un buldócer, para intentar abrir una pista de acceso que permita llegar a la zona con camiones autobomba y línea de agua. Trabajan también en el dispositivo técnicos de Protección Civil y patrullas de la Policía Foral.

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Si bien no hay riesgo para las poblaciones de las localidades cercanas, han expuesto desde Sos Navarra, sí que hay riesgo para los miembros del dispositivo de extinción debido a la caída de ladera abajo de rocas y elementos vegetales quemados. Por este motivo, han indicado que es importante recordar a la población que se mantenga alejada de la zona de la intervención para evitar riesgos innecesarios.

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