Un hombre de 72 años, evacuado tras sufrir una posible fractura de cadera al caer al suelo por un tropezón en la playa de Cuevas del Mar, en Llanes

Un hombre de 72 años, J. A. S. T., resultó herido a primera hora de la tarde de este miércoles al sufrir una prosible fractura de cadera derecha al caer al suelo, tras un tropezón, en Cuevas del Mar (Llanes). Los Bomberos del parque de Llanes acudieron en su auxilio y lo portearon hasta el aparcamiento de la playa.

Allí le esperaba una ambulancia de soporte vital básico, que lo evacuó al Hospital del Oriente, en Arriondas, donde quedó ingresado.

Noticias relacionadas

Por otro lado, una montañera fue evacuada en la mañana de este miércoles por los Bomberos del SEPA tras ser alcanzada por una piedra en la Ruta del Alba, en el Parque de Redes, en el concejo de Sobrescobio. Las lesiones de la mujer no eran graves. Fue trasladada a un centro sanitario para recibir la oportuna asistencia.